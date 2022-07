يصل طول الواحدة منهما لـ 55 سنتيمترا.. تيس يمتلك أطول أذنين

حازت التيس “سيمبا”، الذي يمتلكه الشاب الباكستاني محمد حسن ناريجو، على شعبية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يتمتع بأذنين طويلتين للغاية.

وحظى التيس سيمبا بمتابعة كثيرين على مواقع التواصل بفضل أذنيه الكبيرتين، حيث يصل طول الواحدة منهما 55 سنتيمترا.

وقال ناريجو مالك التيس، غنه قام بإرسال صورا وبيانات لموسوعة “غينيس” للأرقام القياسية، بغية تسجيل حيوانه في الموسوعة، لكنه لم يتلق ردا حتى الآن.

وأكد ناريجو أن ولد سيمبا يتمتع بأذنين طويلتين، إذ بلغ طول الواحدة منهما 48 سنتيمترا، مشيراً إلى أنه حصل على حقيبة خاصة من المخمل للحفاظ على أذني سيمبا، بحيث يتمكن من الجري واللعب بسهولة دون تشابك أذنيه.

ويخطط ناريجو الذي يعمل في مراقبة الحركة الجوية بمطار كراتشي، بطريقة ما لحفظ الجينات الوراثية للتيس من أجل إجراء عمليات تلقيح اصطناعي في المستقبل، للحصول على سلالة شبيهة بسيمبا.

VIDEO: Is this goat the GOAT? Long-eared kid takes Pakistan by storm.

A kid goat with extraordinarily long ears – 54 centimetres (21 inches) – has become something of a media star in Pakistan. Simba is now living a pampered existence in Karachi, where he was born last month pic.twitter.com/fc9LoWGTff

— AFP News Agency (@AFP) July 8, 2022