يعود تاريخها إلى ما قبل 125 مليون سنة.. العثور على أحفورة ديناصور في الصين

اكتشف باحثو آثار صينيون أحفورة ديناصور كاملة نسبيا يعود تاريخها إلى ما يقرب من 125 مليون عام في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم بشمال الصين.

وتم العثور على الأحفورة من قبل باحثين من متحف التاريخ الطبيعي لمدينة بايانور بمنطقة منغوليا الداخلية، خلال تفقد دوري لراية أوراد الخلفية.

وأظهرت دراسة أولية لمورفولوجيا العظام أن الأحفورة تنتمي إلى إغواندون عاش في أوائل العصر الطباشيري. وقال داي روي مينغ من المتحف إن الديناصور كان كبيرا وقريبا من سن الرشد.

ويقوم الباحثون بتنظيف وتقوية الهيكل العظمي العملاق للديناصور العاشب الضخم. وسيتم اتخاذ تدابير الحماية على أساس عدد الأحافير التي سيجدونها.

وستتم إعادة تشكيل العظام المتحجرة وتعريضها لمزيد من الدراسة لمعرفة ما إذا كانت تنتمي إلى ديناصور واحد. وقال داي إنه إذا تم اكتشاف الكثير من الإحفوريات المحفوظة جيدا، فيمكن للباحثين التفكير في بناء متحف دفن في الموقع لحماية الأحافير.

يذكر أن العصر الطباشيري الذي بدأ قبل 137 مليون سنة وانتهى قبل 65 مليون سنة، كان آخر عصر سيطرت فيه الديناصورات على كوكب الأرض، وتقدم الحفريات من تلك الفترة أدلة مهمة على دراسة تطورها وظروف معيشتها وانقراضها.

من الجدير بالذكر أن راية أوراد الخلفية يُطلق عليها لقب “مسقط رأس الديناصورات” في الصين. وحتى الآن، تم العثور على إحفوريات 19 نوعا من الديناصورات هناك.