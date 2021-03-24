يمني يقتل مؤذن جامع بسبب انزعاجه من صوت الأذان

أقدم مواطن يمني في عقده الثالث، يوم أمس الثلاثاء، على طعن مؤذن المسجد الواقع بجوار منزله في مدينة تعز، جنوب غربي البلاد، وذلك بحجة التخلص من الإزعاج وقت أذان الفجر، ما تسبب بمقتله على الفور، حسبما مصادر محلية وأمنية.

وقالت المصادر، إن شاباً من حي الضربة وسط مدينة تعز، طعن جاره المؤذن بمسجد الرحمن، “مهيوب شمسان الزغروري”، البالغ من العمر 80 عاما، بخنجر يمني معروف محليًا باسم “الجنبية”، عقب صلاة الفجر، كما ألقى حجارة على رأسه ما تسبب في وفاته على الفور.

وسائل إعلام محلية نقلت عن نائب مدير قسم شرطة “الجديري” بمحافظة تعز، النقيب “مختار اليوسفي”، أن الجاني تحصن في منزله عقب ارتكاب الجريمة، ولم يتجاوب مع نداءات الشرطة بتسليم نفسه في البداية، مشيرا إلى أن القوات الأمنية اقتحمت منزل الجاني بعد معرفتها بتواجده بمفرده.

وبحسب “اليوسفي”، فإن الجاني حاول مواجهة الأمن بـ”ساطور”، ما اضطرهم إلى إطلاق النار على قدمه وإصابته، قبل اعتقاله.

وقال بلاغ صادر عن شرطة تعز، إنه تم إيداع الجاني السجن لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه والتحقيق معه، وإحالته إلى جهة الاختصاص لينال جزاءه الرادع.

في السياق، أكدت مصادر محلية أن الجاني سبق أن قام بعدة محاولات لضرب مؤذن الجامع، لكنه هذه المرة اصطحب معه سكيناً وقام بتوجيه عدة طعنات.

واعتبر ناشطون أن حادثة القتل غير المسبوقة جاءت نتيجة التحريض في مواقع التواصل الاجتماعي على بعض المؤذنين، باعتبارهم مصدراً للإزعاج، خاصة وقت صلاة الفجر.