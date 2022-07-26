الثلاثاء 27 ذو الحجة 1443 ﻫ - 26 يوليو 2022 |
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يوتيوب يحذف أغنية "للي" للنجم محمد منير

منذ 7 دقائق
الفنان المصري محمد منير

الفنان المصري محمد منير

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حذفت إدارة “يوتيوب” أغنية “للي” للفنان المصري محمد منير، التي تجمعه بالفنان أكرم حسني، بعد مطالبة الملحن الشاب محمود المنسي بوقفها، واتهامه لهما بسرقة لحن أغنيته “ولد الهلالية”.

وكان المنسي قد اتهم حسني باستخدام اللحن الخاص بأغنيته “ولد الهلالية” التي طرحها عام 2017، بعد ساعات قليلة من طرح أغنية “للي” في “يوتيوب”، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وعلق حسني على ذلك الاتهام، خلال مداخلة هاتفية في أحد البرامج، قائلا إن اللحن عبارة عن تيمة فلكولورية صعيدية الجميع متأثر بها، وليس هناك سرقة. “اللحن بتاعي مش شبه محمود المنسي بس، وشبه كمان مدد يا رب لحمادة هلال، تتر مسلسل المداح، وشبه خلاني بعدت بتاعة محمد الشرنوبي، وهي تيمة فلكولورية من الصعيد كلنا متأثرين بيها”.

ولم تكن تلك الشكوى الوحيدة التي تعرضت لها أغنية “للي” لمحمد منير، حيث اتهمه الكاتب عادل صابر بسرقة أبيات من كلمات كتبها عام 2011، وهو ما رد عليه أكرم حسني بأنه ليس إلا توارد أفكار، وأنه كتب نحو 20 بيتا اختار منير منها 12 فقط.

وتابع حسني بأنه ممثل في المقام الأول، ويقوم بالكتابة والتلحين كهواية وشغف ليس إلا، كما أن تاريخه الفني وأعماله السابقة تجعله لا يحتاج لسرقة كلمات أو ألحان.

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