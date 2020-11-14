“يوتيوب” ينكر عام 2020: استراحة من انتاج فيديو استرجاع الذكريات

على أثر مشارف انتهاء عام 2020 الذي يعد من الأسوأ اقتصادياً وصحياً في ظل جائحة كورونا وغيره من المصائب، رفض موقع “يوتيوب” إنتاج مقطع فيديو لاسترجاع الذكريات السنوية لهذا العام.

وأكد موقع يوتيوب إنه لن ينتج مقطع فيديو استرجاع الذكريات السنوية Rewind، وهو تقليد امتد لعقد من الزمان، وذلك لأن “العام الحالي مختلف عن سابقاته”.

وفي بيان نشره يوتيوب على تويتر، قال الموقع: “لأن 2020 كانت مختلفة سنأخذ استراحة من انتاج فيديو استرجاع الذكريات”، وذكر أنه ينتج هذا النوع من الفيديوهات منذ عام 2010.

ومن ناحية أخرى ارتفع الإقبال على الموقع المملوك من شركة غوغل خلال فترة الوباء، خاصة مع بقاء الكثيرين داخل البيوت أثناء فترات العزل ومنع التجول ضمن الإجراءات الحكومية المتبعة لمكافحة انتشار كورونا.

ومع ارتفاع عدد المشاهدات، ارتفع أيضا عدد المشتركين الذين يدفعون اشتراكات إلى 30 مليونا مقارنة بـ 20 مليونا في نهاية العام الماضي.

لكن الموقع تعرض لانتقادات بسبب سماحه بنشر فيديوهات مضللة بشأن الانتخابات الأميركية.

كما انتقد صناع محتوى الموقع لاهتمامه الزائد بالمشاهير والمعلنين على حسابهم وعلى حساب المشاهدين.