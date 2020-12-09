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يوسف الخال: الموهبة والنجاح شيء والهَوَس شيء اخر

منذ 37 دقيقة
يوسف الخال

يوسف الخال

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كتب الممثل اللبناني يوسف الخال تغريدة عبر “تويتر”. وقال: “الموهبة والمثابرة والإصرار والتفاني والإلتزام والتمرين و التمرّس و الذكاء والتحاليل والتجربة و النجاح شيء.. أما “الهوس” شيء اخر.

ويعتبر الخال حالة خاصة عبر “تويتر” إذ يعمل دائماً لان يكون متابع على مواقع التواصل الاجتماعي وهو دائماً حاضر ونادراً ما يغيب عن “الساحة التويترية”.

يذكر أنه يطل الممثل يوسف الخال في رمضان المقبل على جمهوره في عمل درامي جديد بعدما وقع عقدا للمشاركة في بطولة مسلسل “ظلّ”، الذي سيتم تصويره قريباً ما بين بيروت وأبو ظبي.

يشار الى أن العمل هو تحت ادارة المخرج التونسي محمد خياري، فكرة سيف رضى حامد، سيناريو وحوار زهير الملّا، كما يشارك فيه الخال بالبطولة إلى جانب الممثل باسل خياط وعدد من الممثلين.

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