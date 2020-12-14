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يوسف الخال: حزينةٌ هي الأرض

منذ دقيقتين
يوسف الخال

يوسف الخال

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نشر الممثل اللبناني يوسف الخال فيديو مساء اليوم الإثنين مقتبس من فيلم يبيّن الدمار الشامل أمام الممثل.

وعلّق على الفيديو بالقول: “حزينةٌ هي الأرض
تَعبِرُ… لا ولا تموت
جوفٌ حارّ
وشموخٌ قارّ
تهدأ وتثور
واليوم
جنونٌ يباري الرِّيح
كفّنها البياض
وضمّ الحياة للحياة
هي ماءٌ ونحن نَدَاوَة
فيا نحن
يا غبار المجرّة
الهائمون بالزَهْو
آبوا وهابوا
الأرض تَعبِرُ
لا ولا تموت”.

يذكر أن الخال كان قد نشر تغريدة منذ قليل عبر تويتر. وكتب: ” تحديد.. تفنيد.. تنديد.. تجديد.. تمديد.. أخيراً تبديد المسؤوليات”.

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