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يوسف الخال للمنظومة الحاكمة: خطاياكم صارت بالأطنان.. وستنفجر بكم

25 - فبراير - 2021
يوسف الخال

يوسف الخال

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وصف الممثل يوسف الخال المنظومة الحاكمة بـ”الشيطان”، ونشر عبر حسابه رسماً لمخلوق غريب رآه البعض كصورة للشيطان.

وغرّد: “عذراً على الصورة.. لكن هذه هي المنظومة“، وتابع: “خطاياكم صارت بالأطنان.. وستنفجر بكم”.

يذكر أنه اعترف سابقاً يوسف بأنه عاش فقيراً في طفولته، إلا أنه لم يحرم من الطبيعة، كما أشار إلى أنه عاش مع والدته لشهر في القبو على ضوء الشمعة، في الوقت الذي كانت فيه شقيقته الممثلة ورد الخال تتخصص في إيطاليا، إلا أن الأمور تبدلت كثيراً بعد اعتماده على نفسه.

وأثبت يوسف تصالحه مع نفسه، فتحدث عن ما قالته له أمه منذ فترة، إذ اعتبرت أن وهج نوره قد خف في هذه الفترة، معتبرة أن هناك غباراً أمامه سيزول تلقائياً عندما تمطر، وسيعود بعد ذلك وهج نوره من جديد.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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