يوسف الشريف يعود إلى دراما رمضان 2023

يعمل النجم يوسف الشريف على التحضير لمسلسل جديد من تأليف إنجى علاء وإخراج حسام على للعرض فى شهر رمضان المقبل 2023، ومن المقرر الإعلان عن اسم العمل مع بدء اختيار الفنانين المشاركين فى البطولة خلال الأيام المقبل، ليعود يوسف الشريف إلى دراما رمضان المقبل بعد غيابه العام الماضى.

ويسجل المسلسل الجديد التعاون الثالث بين يوسف الشريف وإنجى علاء كمؤلفة بعدما قدما سوياً مسلسل “كوفيد 25” فى شهر رمضان 2021، ومسلسل “لعبة إبليس” الذى تم عرضه عام 2015 وكتب له السيناريو والحوار عمرو سمير عاطف، فيما يتعاون يوسف لأول مرة مع المخرج حسام على.

وقدم الشريف مسلسل “كوفيد 25” في رمضان الماضى من 15 حلقة وشارك في بطولته أحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وادوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكى فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال، ومن إنتاج سينرجي.

تدور أحداث المسلسل حول طبيب يتوفى ابنه فيعيش عقدة فيقرر أن يتحول إلى يوتيوبر ليبتعد عن مواجهة البشر، ويكتشف مرضا خطيرا يصيب البعض، ويقرر الذهاب مرة أخرى للمستشفى الذى كان يعمل به منذ سنوات خوفًا من أن يؤذى البعض مثلما قام بإيذاء ابنه وآخرين، ليلتقى بنماذج وشخصيات إنسانية متعددة داخل المستشفى، كل منهم له قصة وخط درامى خاص به.