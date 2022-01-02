يوفنتوس يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة نابولي.. إصابة كييليني بكورونا

تلقى يوفنتوس ضربة قوية قبل مواجهة نابولي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم هذا الأسبوع بعد إصابة القائد جورجيو كيليني بفيروس كورونا يوم السبت.

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي،السبت، إصابة مدافعه المخضرم كييليني بفيروس كورونا المستجد.

وقال يوفنتوس في بيان: “يقوم اللاعب باتباع القوانين المعتمدة حيث يخضع للحجر الصحي كما ينص البروتوكول الصحي”.

وبحسب وسائل الاعلام المحلية، فإن اللاعب قام بالحجر الصحي بطريقة احترازية خلال الأسبوع الحالي بعد مخالطته لأحد المصابين بكوفيد-19 قبل أن تأتي نتيجته إيجابية.

وكان يوفنتوس أعلن عن حالتين الجمعة طالتا البرازيلي ميلو وكارلو بينسوليو.

ويستضيف يوفنتوس نابولي في السادس من الشهر الحالي لدى معاودة الدوري الإيطالي نشاطه.

وقالت وزارة الصحة الإيطالية إنها سجلت 141262 حالة إصابة بعدوى كوفيد-19 يوم السبت مقابل 144243 حالة الجمعة فيما تراجعت حالات الوفاة إلى 111 مقابل 155.