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يوفنتوس يتلقى ضربة موجعة بالخسارة أمام ساسولو

منذ 49 دقيقة
فريق يوفنتوس-رويترز

فريق يوفنتوس-رويترز

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أدى هدف البديل جريجوار ديفريل في الشوط الثاني إلى فوز ساسولو 1-صفر على ضيفه يوفنتوس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد، ليتلقى فريق المدرب ماسيميليانو أليجري هزيمتين متتاليتين في الدوري للمرة الأولى هذا الموسم.

وكسر المهاجم ديفريل حالة الصمت ليمنح التقدم لساسولو في الدقيقة 64، حيث سدد في الشباك بعد ارتداد الكرة إليه عقب ركلة ركنية.

وأهدر يوفنتوس، صاحب المركز السابع في الترتيب برصيد 44 نقطة، الفرصة لتقليص الفارق مع المراكز الستة الأولى وظل متراجعا بفارق أربع نقاط خلف أتلانتا الذي سيتوجه للقاء فيورنتينا التاسع غدا الاثنين.

وتقدم ساسولو بواقع ثلاثة مراكز ليحتل المركز العاشر برصيد 40 نقطة من 30 مباراة.

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