يوفنتوس يتّجه الى التعاقد مع مهاجم مارسيليا

اتّخذ نادي يوفنتوس قرارًا بالتعاقد مع الدولي البولندي “أركاديوش ميليك”، مهاجم مارسيليا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتقرر أن يعود ميليك إلى الدوري الإيطالي مرة أخرى، حيث لعب لنابولي قبل أن ينضم إلى مارسيليا بعد ذلك.

وسعى يوفنتوس الى التعاقد مع الهولندي “ممفيس ديباي”، مهاجم برشلونة، لكنّه فشل في التوصل لاتفاق مع اللاعب رغم التوصل لاتفاق مع ناديه.

وأكد “فابريزيو رومانو”، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”، أن يوفنتوس حسم صفقة أركاديوش ميليك.

وأضاف: “سينضم ميليك إلى يوفنتوس على سبيل الإعارة لمدة موسم، مقابل مليون يورو ثابت، والمبلغ نفسه كإضافات وحوافز، مع خيار الشراء مقابل 8 مليون يورو، ولكن ليس إلزاميا”.

وتعاقد يوفنتوس هذا الموسم مع جاتي وكامبياسو وبوجبا ودي ماريا وجيلسون بريمر.

يُذكر أنه خلال 18 شهرًا لعب خلالها ميليك بقميص مارسيليا، تمكّن من تسجيل 30 هدفًا خلال 55 مباراة بجميع المسابقات.