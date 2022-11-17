يوفنتوس يحدّد أولى خطواته خلال سوق الانتقالات الشتوية

بدأ يوفنتوس الإيطالي بتحديد أولى خطواته خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبل، بتعزيز مركز حراسة المرمى.

وأعلنت صحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” الإيطالية أنّ يوفنتوس يستهدف التعاقد مع “جوليلمو فيكاريو”، حارس مرمى إمبولي في كانون الثاني المقبل.

وانضم فيكاريو لإمبولي على سبيل الإعارة العام الماضي من كالياري، وتألّق بمتوسط 3.95 تصد لكل 90 دقيقة، وتم التعاقد معه بشكل نهائي في الصيف، وأصبح أحد أفضل الحراس في الكالتشيو.

وأضافت الصحيفة: “يوفنتوس يخطّط لضمه في كانون الثاني المقبل، وتركه في صفوف إمبولي على سبيل الإعارة حتى الصيف”.

ويسعى يوفنتوس لإقناع فيكاريو بمشروعه، في ظل محاولات روما وتوتنهام لضمه.

فيكاريو صاحب الـ26 عاما، لعب 15 مباراة في الكالتشيو هذا الموسم، وخرج بشباك نظيفة في 5 مباريات، واستقبلت شباكه 19 هدفًا.