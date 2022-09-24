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يوفنتوس يدخل المنافسة على لاعب ريال مدريد

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 24 - سبتمبر - 2022 1:57 مساءً
شعار يوفنتوس

شعار يوفنتوس

موقع kooora
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دخل يوفنتوس على خط سباق التعاقد مع أحد اللاعبين البارزين في صفوف ريال مدريد، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بحسب تقرير صحفي إيطالي.

ويتعلق الأمر بالجناح الإسباني الدولي، ماركو أسينسيو، الذي ينتهي عقده مع ريال مدريد الصيف القادم، ولم يتفق الطرفان بشأن التوقيع على عقد جديد، حتى الآن.

ووفقًا لصحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، فإن يوفنتوس وجّه أنظاره إلى أسينسيو، كصفقة مجانية متاحة بعد نهاية الموسم الجاري، لكنه سيواجه منافسة قوية على لاعب الميرينغي من قبل برشلونة وميلان.

يُذكر أن أسينسيو خاض 4 مباريات فقط مع ريال مدريد، هذا الموسم، في مختلف البطولات، وأحرز هدفا واحدًا، ولم يقدم أي تمريرة حاسمة.

ويمتلك يوفنتوس النجم الأرجنتيني، آنخيل دي ماريا، في مركز الجناح الأيمن، لكنّ عقده سينتهي الصيف المقبل، لذا يبحث البيانكونيري عن بديل.

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