يوفنتوس ينافس ميلان على صفقة مجانية

دخل نادي يوفنتوس في منافسة مع ميلان وروما على إحدى الصفقات المجانية من مانشستر يونايتد خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وينتهي عقد الإنجليزي جيسي لينجارد مع الشياطين الحمر في الصيف المقبل، ولا توجد مفاوضات بشأن التجديد حتى الآن.

ووفقًا لصحيفة “ميرور” البريطانية، فإن لينجارد يحظى باهتمام من ميلان ويوفنتوس وروما خلال الموسم الحالي.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن لينجارد منفتح على فكرة اللعب في الدوري الإيطالي خلال الموسم المقبل، على شاكلة مواطنيه كريس سمولينج وتامي أبراهام (روما).

وخاض لينجارد، البالغ من العمر 29 عامًا، 19 مباراة مع مانشستر يونايتد في مختلف البطولات حتى الآن، بإجمالي 392 دقيقة، ونجح في تسجيل هدفين وقدم تمريرة حاسمة واحدة.