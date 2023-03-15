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يونايتد سيقوم بجولة في أمريكا استعدادا للموسم الجديد

منذ 38 دقيقة
نادي مانشستر يونايتد

نادي مانشستر يونايتد

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أعلن مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء أنه سيخوض عدة مباريات في الولايات المتحدة صيفا استعدادا للموسم الجديد.

ولم يحدد النادي موعد إقامة المباريات أو مكانها، لكنه قال إنه سيكشف عن التفاصيل في الأسابيع القادمة.

وقال مدير الكرة بالنادي جون مورتو “ستكون هذه زيارتنا الأولى للولايات المتحدة في خمس سنوات ويتطلع الجميع في النادي لهذه الزيارة”.

وأضاف “نعرف أن شعبية مانشستر يونايتد والدوري الممتاز بصورة عامة في تزايد في أمريكا، لذا نتطلع للبناء على هذه الصلة هذا الصيف”.

وتدرس عائلة جليزر، مالكة النادي، بيع يونايتد فيما قد يكون أكبر صفقة رياضية على الإطلاق. وتلقت عروضا من شركة إنيوس المملوكة للملياردير البريطاني جيم راتكليف ومن الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني نجل رئيس الوزراء القطري السابق.

    المصدر :
  • رويترز

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