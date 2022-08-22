يونايتد يجدد محاولات ضم دي يونغ قبل نهاية الميركاتو الصيفي

كشفت صحيفة ”ميرور” عن محاولة أخيرة من مانشستر يونايتد للتعاقد مع لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ من برشلونة في الأيام الأخيرة من السوق الصيفي.

ووفقا للصحيفة الإنجليزية فقد طلب برشلونة اجتماعا مع وكلاء دي يونغ، لإجباره على قبول عرض الانتقال إلى مانشستر يونايتد.

وكان دي يونغ من أبرز الصفقات التي سعى مانشستر يونايتد لإتمامها هذا الصيف بناء على طلب مدربه الجديد إيريك تين هاغ الذي عمل سابقا مع دي يونغ في أياكس أمستردام.

ورغم تعاقد مانشستر يونايتد مع البرازيلي كاسيميرو من ريال مدريد، إلا أن صحيفة ”ميرور“ أكدت أن الفريق الإنجليزي لا يزال مهتما بالتعاقد مع دي يونغ، مع تبقي أيام على السوق الصيفي.

وأشارت إلى أن إدارة مانشستر يونايتد ستستمر في دعم المدرب الجديد إيريك تين هاغ في سوق الانتقالات من أجل التحدي على جميع الجبهات هذا الموسم.

وطالب برشلونة بالفعل دي يونغ بتخفيض راتبه بمقدار النصف أو مغادرة النادي؛ وهو ما دفع اللاعب الهولندي الدولي السابق رافائيل فان دير فارت إلى وصف برشلونة بـ ”المافيا“.

كما انتقد غاري لينيكر مهاجم برشلونة السابق، البلوغرانا لمعاملة لاعب خط الوسط ”مثل قطعة من اللحم“.

وقالت ”ميرور“ إن تين هاغ طالب بالتحلي بالصبر على دي يونغ بعد إجراء محادثات جديدة مع اللاعب، لكن يُعتقد أن تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز ما زال واثقا من حظوظه في التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 25 عاما.

ودي يونغ واحد من أصحاب الدخل المرتفع في برشلونة وله ملايين الدولارات على النادي، على شكل رواتب مؤجلة تعود إلى جائحة كورونا قبل عامين.

والتقى ممثلو لاعب خط الوسط علي دورسون وحسن سينتيكايا برؤساء برشلونة في وقت سابق من هذا الشهر وأمر النادي بعقد اجتماع جديد هذا الأسبوع، حيث أعادوا إصدار إنذارهم النهائي للاعب إما بتخفيض راتبه بمقدار النصف أو قبول عرض مانشستر يونايتد للانتقال حسب صحيفة ”سبورت“.

وأكدت ”ميرور“ أن دي يونغ واحد من ستة لاعبين قد يبيعهم برشلونة في الأيام الأخيرة من السوق الصيفي، وهم: بيير إيمريك أوباميانغ، ممفيس ديباي، سيرجينو ديست، صمويل أومتيتي، مارتن بريثويت.

وشارك دي يونغ أساسيا في فوز برشلونة 4/1 على ريال سوسيداد في الدوري الإسباني، أمس الأحد، في غياب سيرجيو بوسكيتس الموقوف، لكن النادي لديه عدد كاف من لاعبي خط الوسط ومستعد لتسهيل خروجه في الأسبوع المقبل.