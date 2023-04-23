يونايتد يهزم برايتون ويبلغ نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

تأهل مانشستر يونايتد إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم للمرة 21 في تاريخه بعد فوزه بركلات الترجيح 7-6 على برايتون آند هوف ألبيون اليوم الأحد ليواجه غريمه مانشستر سيتي لأول مرة على اللقب.

وأهدر سولي مارش الركلة السابعة لبرايتون عندما أطاح بالكرة فوق المرمى، ليحسم فيكتور ليندلوف انتصار يونايتد في الركلة التالية.

وكانت إثارة ركلات الترجيح مطابقة لمباراة ممتعة متقلبة على مدار 120 دقيقة.

وتأهل سيتي إلى النهائي عقب تغلبه 3-صفر على شيفيلد يونايتد أمس السبت ليحافظ على آماله في تحقيق الثلاثية.

وكانت مواجهة الأحد إعادة لنهائي 1983 عندما خسر برايتون أمام يونايتد في المباراة النهائية الوحيدة للفريق في تاريخه في البطولة.

ويأمل يونايتد بقيادة المدرب إريك تن هاج أن يحرز اللقب للمرة 13 في تاريخه ويضيفه إلى كأس رابطة الأندية المحترفة التي حصدها هذا الموسم وتعويض الخروج من الدوري الأوروبي أمام إشبيلية الأسبوع الماضي.

ويحتل يونايتد المركز الرابع في الدوري متساويا مع نيوكاسل يونايتد لكنه خاض 30 مباراة مقابل 31 لثالث الترتيب.

ويأتي برايتون بقيادة روبرتو دي تسيربي في المركز الثامن في الدوري.

وتقام المباراة النهائية باستاد ويمبلي في الثالث من يونيو حزيران.