الأحد 3 شوال 1444 ﻫ - 23 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

يونايتد يهزم برايتون ويبلغ نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

منذ 4 دقائق
فريق مانشستر يونايتد- رويترز

فريق مانشستر يونايتد- رويترز

A A A
طباعة المقال

تأهل مانشستر يونايتد إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم للمرة 21 في تاريخه بعد فوزه بركلات الترجيح 7-6 على برايتون آند هوف ألبيون اليوم الأحد ليواجه غريمه مانشستر سيتي لأول مرة على اللقب.

وأهدر سولي مارش الركلة السابعة لبرايتون عندما أطاح بالكرة فوق المرمى، ليحسم فيكتور ليندلوف انتصار يونايتد في الركلة التالية.

وكانت إثارة ركلات الترجيح مطابقة لمباراة ممتعة متقلبة على مدار 120 دقيقة.

وتأهل سيتي إلى النهائي عقب تغلبه 3-صفر على شيفيلد يونايتد أمس السبت ليحافظ على آماله في تحقيق الثلاثية.

وكانت مواجهة الأحد إعادة لنهائي 1983 عندما خسر برايتون أمام يونايتد في المباراة النهائية الوحيدة للفريق في تاريخه في البطولة.

ويأمل يونايتد بقيادة المدرب إريك تن هاج أن يحرز اللقب للمرة 13 في تاريخه ويضيفه إلى كأس رابطة الأندية المحترفة التي حصدها هذا الموسم وتعويض الخروج من الدوري الأوروبي أمام إشبيلية الأسبوع الماضي.

ويحتل يونايتد المركز الرابع في الدوري متساويا مع نيوكاسل يونايتد لكنه خاض 30 مباراة مقابل 31 لثالث الترتيب.

ويأتي برايتون بقيادة روبرتو دي تسيربي في المركز الثامن في الدوري.

وتقام المباراة النهائية باستاد ويمبلي في الثالث من يونيو حزيران.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من منوعات

تير شتيغن
شتيغن يكتب التاريخ مع برشلونة
زين العمر
زين العمر يثير الجدل حول وفيّات الشباب في العالم.. هذا هو السبب!
نادي النجمة
"النجمة" يتأهل إلى نهائي كأس لبنان لكرة القدم

الأكثر قراءة

الفنان السوري محمد قنوع
صدمة كبيرة.. وفاة الفنان السوري محمد قنوع!
العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
العالم الهولندي يحذر من نشاط زلزالي قريب في سبع دول.. بينها دولة عربية!
الفنان السوري محمد قنوع
صدمة كبيرة بعد وفاة محمد قنوع.. هكذا رثاه فنانون سوريون وعرب