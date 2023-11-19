1.56 مليار دولار.. غرامة أمريكية على شركة باير بسبب مبيد الأعشاب "راوند اب"

أمرت هيئة محلفين بولاية ميزوري الأمريكية شركة باير بدفع 1.56 مليار دولار لأربعة مدعين يقولون إن مبيد الأعشاب راوند اب الذي تنتجه الشركة تسبب في إصابات منها السرطان.

أفادت وثائق المحكمة بأن هيئة المحلفين بمقاطعة كول في ميزوري وجدت يوم الجمعة أن وحدة مونسانتو التابعة لشركة الأدوية والكيماويات الزراعية الألمانية مسؤولة عن ادعاءات الإهمال وعيوب التصميم وعدم تحذير المدعين من المخاطر المحتملة لاستخدام راوند اب.

وحصلت فالوري جونتر من نيويورك وجيمي دريجر من ميزوري ودانيال أندرسون من كاليفورنيا على تعويضات مجتمعة 61.1 مليون دولار وتعويضات تأديبية 500 مليون دولار لكل منهم.

وتبين إصابة كل منهم بسرطان الغدد الليمفاوية اللاهودجكين (سرطان يبدأ في الجهاز الليمفاوي) الذي زعموا أنه ناجم عن استخدام راند اب في ممتلكات عائلاتهم. أما بريندا زوجة دريجر فحصلت على 100 ألف دولار تعويضا عن الضرر الذي قالت إنها تعرضت له بسبب مرض زوجها.

ويمكن تخفيض التعويضات العقابية عند الاستئناف لأنها تتجاوز توجيهات المحكمة العليا الأمريكية.

آمن للاستخدام

قالت باير إن دراسات أجريت على مدار عقود أظهرت أن راوند اب ومادته الفعاله، الجليفوسات، آمنان للاستخدام الآدمي.

وهذا الحكم هو الخسارة القضائية الرابعة على التوالي التي تمنى بها باير، بعد أن تبين أن الشركة غير مسؤولة أمام المدعين في تسع محاكمات متتالية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، دعت يونيون إنفستمنت، وهي من بين أكبر عشرة مساهمين في باير، الشركة إلى النظر في محاولة التواصل مع المدعين لتسوية المزيد من القضايا.

وقالت باير في بيان إن لديها دفوعا قوية لإلغاء الأحكام الأخيرة عند الاستئناف.

وتواجه الشركة نحو 165 ألف دعوى تعويض بسبب الإصابات الشخصية التي يُزعم أنها ناجمة عن راوند اب، والذي حازته باير ضمن صفقة شرائها شركة الكيماويات الزراعية مونسانتو بقيمة 63 مليار دولار عام 2018.

وفي 2020، سوت باير معظم القضايا المتعلقة براوند اب آنذاك مقابل نحو 10.9 مليار دولار. وتشير الوثائق القضائية إلى أنه لا تزال هناك زهاء 50 ألف دعوى معلقة.