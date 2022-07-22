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1.63 مليون دولار.. الفيفا يأمر الكاميرون بدفع تعويض للمدرب السابق كونسيساو

منذ 45 دقيقة
آخر تحديث: 22 - يوليو - 2022 5:28 صباحًا
المدرب توني كونسيساو

المدرب توني كونسيساو

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أمرت محكمة تابعة للاتحاد الدولي (الفيفا) مسؤولي كرة القدم في الكاميرون اليوم الخميس بدفع تعويض قيمته 1.6 مليون يورو (1.63 مليون دولار) لتوني كونسيساو مدرب المنتخب الوطني السابق بعد إقالته في أعقاب الحصول على المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.

واشتكى كونسيساو منتخب الكاميرون للفيفا مطالبا بتعويض بعد الاستغناء عن خدماته في مارس اذار بعد أسابيع من حصول الكاميرون على المركز الثالث في البطولة التي أقيمت على أرضها.

وأمر الفيفا الاتحاد الكاميروني لكرة القدم بدفع 1350000 يورو إلى المدرب المولود في البرتغال البالغ عمره 60 عاما بسبب انتهاك بنود التعاقد دون مبرر إضافة إلى مبالغ إضافية بسبب مستحقات مالية متأخرة.

يشار إلى أن الاتحاد الكاميروني كان قد أقال البرتغالي كونسيساو من منصبه مدربا لمنتخب الكاميرون أواخر شهر شباط الماضي، وقام بتعيين اللاعب السابق سونج، مضيفًا في بيانه إن سيباستيان ميني، وأوجسطين سيمو، وسليمانو سيساعدون سونج في قيادة المنتخب الأول.

    المصدر :
  • رويترز

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