10 آلاف طلب للتمثيل في فيلم "كاراتيه كيد" الجديد

بعد يوم واحد فقط من إعلان جاكي شان ورالف ماتشيو دعوة شركة “سوني بيكتشرز” للبحث عن فتى يلعب بطولة جزء جديد من سلسلة أفلام “كاراتيه كيد”، تلقت الشركة أكثر من 10 آلاف طلب للتمثيل.

وسيخرج الفيلم الجديد جوناثان إنتويستل، أما روب ليبر فسيكتب السيناريو، وستكون كارين روزنفيلت المنتجة التنفيذية، وفق صحيفة “هوليوود ريبورتر”.

ورغم أن شركة “سوني بيكتشرز” لم تقدم تفاصيل عن قصة فيلم الجديد، لكن من المتوقع تصويره بين آذار وحزيران 2024، ليكون جاهزاً في 13 كانون الأول 2024..

وذكرت الصحيفة أن الطلبات التي تلقتها سوني كانت عالمية، ولم تقتصر فقط على الولايات المتحدة الأميركية فقط، بل شملت أيضاً عدداً كبيراً من الدول بينها كندا، والهند، وأستراليا، وسنغافورة، وفنلندا، والسويد، وجنوب إفريقيا.

وعرضت سلسلة أفلام “ذا كارتيه كيد” للمرة الأولى في 1984، بطولة ماتشيو حين كان طفلاً في دور دانييل لاروسو والراحل بات موريتا في دور السيد مياجي، تلتها ثلاثة أعمال إثنان من بطولة ماتشيو، لكنها توقفت لتقدم ماتشيو في السن، إلا أن شان أحياها في 2010، بفبلم من بطولته مع نجل الممثل ويليام سميث، جايدن.

وتدور القصة الأساسية حول الفتى دانيال لاروسو، المراهق الإيطالي الأميركي، الذي ينتقل مع والدته الأرملة إلى حي ريسيدا في لوس أنجلوس، حيث يواجه مضايقات متنمرين، ويتعلم الكاراتيه على يد محارب قديم ويعود للدفاع عن نفسه والمنافسة في بطولة الكاراتيه ضد المتنمرين.