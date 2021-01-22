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100 مليون دولار من إيلون ماسك مقابل هذه الخدمة!

22 - يناير - 2021
إيلون ماسك

إيلون ماسك

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في تغريدة له عبر تويتر تعهد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بمنح جائزة 100 مليون دولار لتطوير أفضل تقنية لالتقاط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وكتب ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا على تويتر، الخميس، “أتبرع بمبلغ 100 مليون دولار جائزة لأفضل تقنية لالتقاط الكربون، التفاصيل الأسبوع المقبل”.

وبات التقاط الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري جزءا مهما من خطط عديدة للسيطرة على تغير المناخ لكن لم يتم إحراز أي تقدم يُذكر في هذه التكنولوجيا حتى الآن وسط تركيز الجهود على خفض الانبعاثات بدلا من استخلاص الكربون من الهواء.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة في أواخر العام الماضي إن ثمة حاجة إلى زيادة حادة في نشر تكنولوجيا التقاط الكربون إذا أرادت البلدان تحقيق أهداف خفض الانبعاثات إلى الصفر.

وقدرت الوكالة الدولة للطاقة المتجددة “آيرينا” تكلفة الانتقال لنظام طاقة عالمي خالٍ من الانبعاثات الكربونية بـ 15 تريليون دولار بحلول 2050.

وبحسب تقديرات فوربس، تقدر ثروة مؤسس شركة تسلا عملاق صناعة السيارات الكهربائية الأمريكي، وكذلك مؤسس شركة سبيس إكس، إيلون ماسك، بنحو 184.7 مليار دولار.

ويحتل ماسك المرتبة الثانية في قائمة أثرياء العالمي بعد جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون، والتي تقدر بـ184.9 مليار دولار، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.

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