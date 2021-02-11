12 حلقة أسبوعية عن حياة إليسا الشخصية

صدرت مساء الأربعاء الحلقة الأولى من الـ Podcast الخاص بالفنانة إليسا حصرياً عبر تطبيق “أنغامي”. وحظيت الحلقة الأولى التي حملت عنوان “هيدي أنا”، بتفاعل إيجابي كبير من قبل محبيها في كل أنحاء العالم العربي، كما كانت “تراندينغ” في دول عدّة.

والجدير بالذكر أن هذا الـ Podcast الخاص بإليسا يتألّف من 12 حلقة أسبوعية ستُعرَض كل يوم أربعاء على مدى 12 أسبوعاً عبر تطبيق “أنغامي”.

وما هو لافت في هذه الخطوة الجديدة لإليسا أنها ستروي، وللمرة الأولى، تفاصيل متعلّقة بحياتها الشخصية لم تكشف عنها من قبل، كذلك ستفصح عن رأيها في مواضيع مختلفة لم تتحدّث عنها سابقاً. ستشارككم تجارب شخصية جعلت منها ما هي عليه اليوم. فاكتشفوا ما تخبّئه إليسا الإنسانة خلف الفنانة في هذه السلسلة من الحلقات.