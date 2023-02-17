12 فهداً يبدؤون رحلتهم إلى موطنهم الجديد في الهند

بدأ 12 فهدا من جنوب أفريقيا رحلة إلى الهند (الجمعة 17-2-2023) في إطار اتفاقية بين الحكومتين لإعادة توطين الفهود في الهند.

وستنضم هذه الفهود إلى ثمانية أخرى من ناميبيا المجاورة أُطلقت في متنزه كونو الوطني في الهند العام الماضي.

وغرد وزير البيئة الهندي اليوم الجمعة على تويتر “الاثنا عشر فهدا… بدأت رحلتها إلى الهند”. وأضاف أن من المتوقع وصولها غدا السبت.

وأُعطيت الفهود عقاقير مسكنة ووُضعت داخل أقفاص، وهي في طريقها إلى مطار أو.آر تامبو الدولي بمدينة جوهانسبرج، ومن هناك تنقلهم طائرة عسكرية هندية.

والفهود، منها سبعة ذكور وخمس إناث، هي الأولى من بين عشرات الفهود التي تعهدت جنوب أفريقيا بإرسالها إلى الهند خلال العقد المقبل.

والفهود الأفريقية هي أسرع المخلوقات البرية، وانقرض نوع فرعي مشابه لكن منفصل عن هذه الفهود في شبه القارة الهندية في عام 1952.