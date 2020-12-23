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12 مليون تحميل في يومين..أغنية تعود إلى الصدارة بعد 26 عاماً

منذ 5 ساعات
مرايا كاري

مرايا كاري

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عادت أغنية “أول آي وانت فور كريسماس إز يو” الميلادية التي أدتها مرايا كاري قبل 26 عاماً إلى الصدارة خلال نهاية الأسبوع الماضي.

وكانت أكثر أغنية تمَّ تنزيلها على منصة البث التدفقي للموسيقى “سبوتيفاي”.

وسُجل السبت والأحد 12 مليون تحميل لهذه الأغنية التي تعود إلى العام 1994، وأصبحت تالياً الأكثر تحميلاً في العالم.

كذلك احتلت الأغنية المركز الأول في تصنيف “بيلبورد” الأمريكي، الذي كانت تصدرته العام الفائت أيضاً.

وأبدت كاري عبر وسائل التواصل الاجتماعي ارتياحها إلى “النجاح المستدام” لهذه الأغنية.

وقدّم فنانون كثر حول العالم نسخهم الخاصة من هذه الأغنية التي تحتل موقعا رئيسيا في قوائم التشغيل على المنصات الموسيقية في فترة الميلاد.

كما يساهم استخدام الأغنية في المشاهد الختامية لفيلم “لاف أكتشلي” مع هيو جرانت والذي يعاد بثه سنوياً على نطاق واسع في فترة أعياد نهاية السنة، في تكريس انتشار الأغنية التي دخلت الثقافة الشعبية الموسيقية على صعيد الأعمال الميلادية في العقدين الماضيين.

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