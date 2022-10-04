17 هدفًا في فترة قياسية.. هالاند يكشف سرًّا غريبًا وراء أهدافه الكثيرة

سجّل اللاعب النرويجي “إيرلينغ هالاند” ١٧ هدفًا في إحدى عشرة مباراة فقط، منذ انضمامه الى فريق مانشستر سيتي قادمًا من بروسيا دورتموند هذا الصيف.

وكشف نجم مانشستر سيتي عن السر وراء تسجيله كل هذه الأهداف في فترة قصيرة، حيث قال إن السر يكمن في وجبة “اللازانيا” التي يحضّرها والده.

“والدي أعدّ لي لازانيا قبل المباريات الثلاث الأخيرة”. قال هالاند في حديث مع وسيلة إعلام نرويجية، بعد الفوز الساحق لفريقه على مانشستر يونايتد ٦-٣، ممازحًا “لا بدّ أنه يضع شيئًا مميزًا فيها”.

وبالأهداف التي سجّلها ضد يونايتد، أصبح اللاعب البالغ ٢٢ عامًا أول لاعب في تاريخ البريميرليغ يسجّل انتصارًا ثلاثيا في مباريات متتالية، كما انه أصبح اللاعب الأسرع في تاريخ الدوري الذي يسجّل انتصارات ثلاثية، حيث حقّق ذلك في ثماني مباريات فقط.

وعقب فوز السيتي في مباراة الأحد، أشاد مدرّب الفريق الإسباني “بيب غوارديولا” أيضًا بتأثير والدَي هالاند على قدرته في تسجيل الأهداف، من دون ذكر طبخ والده.

وعلّق غوارديولا على مستوى هالاند في دوري الأبطال قائلًا: “في عمره لا يوجد من يستطيع منافسته، الأرقام تتحدث عن نفسها وتجعلنا سعداء بوجوده معنا”.