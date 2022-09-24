20 مليار دولار في 24 ساعة.. خسارة مدّوية لأثرياء العالم

تسببت الخسائر التي شهدتها الأسواق العالمية، خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، في تراجع ثروات أغنى 10 مليارديرات في العالم.

وفاقم من خسائر الأسواق العالمية قيام الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة.

وانفرد قطب الموضة الفرنسي، برنارد أرنو من بين قائمة أغنى 10 مليارديرات، بتحصيل مكاسب خلال الأسبوع الماضي.

ورغم أنه تمكن في بداية الأمر من تحقيق مكاسب تقدر بـ2.3 مليار دولار، لكن سرعان ما تقلصت تلك المكاسب لتصبح 55 مليون دولار فقط، بينما تكبد 9 من أغنى 10 مليارديرات على قائمة فوربس خسائر قدرها 20.8 مليار دولار بحسب ما ذكرت مجلة فوربس الشرق الأوسط.

هبوط الأسواق

جاءت خسائر أغنى مليارديرات العالم، بعد هبوط الأسواق العالمية جراء رفع الاحتياطي الفيدرالي برفع معدلات الفائدة بنسبة 0.75%، لاحتواء التضخم المرتفع.

وقد ارتفعت أسهم شركة LVMH التابعة للملياردير الفرنسي، برنارد أرنو والعائلة، بنحو 1.47% الأربعاء الماضي ، لكنها عادت وانخفضت بنحو 1.5% الخميس.

ويبلغ إجمالي صافي ثروة أكبر 10 مليارديرات 1.3 تريليون دولار، بتاريخ 22 سبتمبر أيلول الجاري، وإجمالي الخسارة خلال الأسبوع الماضي بلغت قرابة 20.85 مليار دولار.

إيلون ماسك أكبر الخاسرين

وقعت أكبر خسارة على الرئيس التنفيذي لشركة تسلا للسيارات الكهربائية إيلون ماسك، الذي خسر 5.4 مليار دولار خلال 24 ساعة، بتاريخ 22 سبتمبر/أيلول .

نسبة تراجع الثروة: 1.95%

الثروة الإجمالية حتى 22 سبتمبر/ أيلول الجاري: 271.4 مليار دولار

جيف بيزوس ثاني أكبر الخاسرين

خسر مؤسس شركة أمازون، الملياردير جيف بيزوس، 3.6 مليار دولار، ليكون ثاني أكبر الخاسرين بين المليارديرات العشرة الأوائل على قائمة فوربس اللحظية لإحصاء الثروات.

نسبة تراجع الثروة: 2.5%

الثروة الإجمالية حتى 22 سبتمبر/ أيلول الجاري: 142 مليار دولار

غوتام أداني ثالث أكبر الخاسرين

كان قطب الأعمال الهندي، وأغنى مليارديرات الهند، غوتام أداني، ثالث أكبر الخاسرين خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة المنتهية بتاريخ 22 سبتمبر/أيلول الجاري، قبل افتتاح السوق الأميركية، حسبما تشير تقديرات فوربس اللحظية للثروات.

وخسر أداني – الذي صعد هذا الأسبوع إلى المرتبة الثانية على قائمة فوربس لمليارديرات العالم – 3.2 مليار دولار في 24 ساعة، وسط تراجع أسهم مجموعة أداني بنسبة 0.86% هذا الأسبوع، لكنه حافظ على المرتبة الثانية ضمن قائمة فوربس لمليارديرات العالم.

نسبة تراجع الثروة: 2.01%

الثروة الإجمالية حتى 22 سبتمبر/ أيلول الجاري: 155.2 مليار دولار

وفيما يلي بالترتيب بقية الخاسرين:

وارن بافيت

رابع أكبر الخاسرين، قطب العقارات الأمريكي، الملياردير وارن بافيت، بعد خسارته 2.7 مليار دولار خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، وهو في المرتبة السابعة على قائمة فوربس لمليارديرات العالم.

نسبة تراجع الثروة: 2.82%

الثروة الإجمالية حتى 22 سبتمبر/ أيلول الجاري: 94.4 مليار دولار

لاري إليسون

مؤسس شركة البرمجيات الأميركية أوراكل، لاري إليسون، كان خامس أكبر الخاسرين خلال الفترة نفسها، مع تراجع ثروته بنسبة 1.9%، وهو في المرتبة السادسة على قائمة فوربس اللحظية لمليارديرات العالم.

نسبة تراجع الثروة: 1.9%

الثروة الإجمالية حتى 22 سبتمبر/ أيلول الجاري: 94.4 مليار دولار

لاري بايج

مؤسس شركة جوجل، لاري بايج، خسر 1.4 مليار دولار، ليكون بذلك سادس أكبر الخاسرين.

نسبة تراجع الثروة: 1.64%

الثروة الإجمالية حتى 22 سبتمبر/ أيلول الجاري: 86 مليار دولار

سيرجي برن

تراجعت ثروة الشريك المؤسس في جوجل، سيرجي برين، بنسبة 1.62%، وخسر 1.4 مليار دولار.

نسبة تراجع الثروة: 1.62%

الثروة الإجمالية حتى 22 سبتمبر/ أيلول الجاري: 82.6 مليار دولار

بيل جيتس

خسر الشريك المؤسس لشركة مايكروسوفت، بيل جيتس، 787 مليون دولار ، ليأتي بعد سيرجي برن ولاري بايج، كثامن أكبر الخاسرين.

نسبة تراجع الثروة: 0.75%

الثروة الإجمالية حتى 22 سبتمبر/ أيلول الجاري: 103.6 مليار دولار

موكيش أمباني

المدير التنفيذي لشركة ريلاينس (Reliance Industries Ltd)، موكيش أمباني، تكبد خسائر أقل قدرها 576 مليون دولار في الفترة نفسها، بعد تراجع ثروته بنسبة 0.63%، وكان أقل الخاسرين ضمن قائمة العشرة الاوائل على قائمة فوربس.

نسبة تراجع الثروة: 0.63%

الثروة الإجمالية حتى 22 سبتمبر/ أيلول الجاري: 90.8 مليار دولار