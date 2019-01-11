بالصور: 22 معلومة لن تصدقها عن مجتمع الارض المسطحة وأدلة ستجعلك تعيد التفكير !

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يصدّق أعضاء مجتمع الأرض المسطحة أنَّ الأرضَ ليست كروية بلّ مسطحة، فعندما نتجول على سطح الأرض نشعرُ بأنها مسطحة لذلك يرفضون كل مايدلُ على عكس ذلك، كصورِ الأقمار الاصطناعية للأرض ككرة ويعتبرونها «مؤامرة الأرض المستديرة» تلفيقات تديرها وكالة ناسا وغيرها من الوكالات الحكومية، ووُصِفَ الاعتقاد بأن الأرض مسطحة بنظرية المؤامرة الأعظم.

وفي السنوات الماضية باتت تشهد مواقع التواصل الإجتماعي إلى جانب منصة يوتيوب إنتشار كبير لمقاطع الفيديو التي تتحدث عن حقائق الأرض المسطجة وعدد كبير من القائمين على هذه المنصات يحملون درجات تعليمية جامعية ومنهم فيزائيين ومتخصصين في علوم الفلك والعلوم الدينية.

ويمتلك الكثير من هؤلاء أدلة قد تكون دامغة باتت في الآونة الأخيرة بحاجة إلى ما يضحضها بأدلة أقوى منها.

مجتمع الأرض المسطحة

1. مجموعة من الأشخاص يؤمنون أن الأرض مسطحة، ونحن نعيش على سطحها.

2. يرفضون كل الصور والأدلة التي تشير إلى كرويتها، ويعتبرونها نوعاً من المؤامرة المنظمة لنشر الأضاليل خصوصاً ناسا والحكومات الأمريكية.

3. يعتبرون أن القطب الشمالي مجرد وهم، وأن الأرض محاطة بجدار جليدي عالٍ جداً لم يعبره أحد قط.

4. يعتقدون أن ناسا توظف شرطة خاصة ومراقبين لمنع أي أحد من الاقتراب من الجدار الجليدي خوفاً من وقوعهم خارج الأرض أو فضح قصة تسطح الارض.

5. الشمس والقمر هما كوكبان كرويَّي الشكل بارتفاع 37 كلم فقط!

6. الشمس والقمر لا يغربان تحت الأرض المسطحة بل يدوران فوقها على مسافة قريبة، هذا ما يسبب تسليط ضوئي مركز على بعض المناطق ويسبب الليل والنهار.

7. كسوف الشمس وخسوف القمر يحدثان لأسباب غير مفهومة، وعلى الأغلب بسبب وجود كواكب تسمى anti sun and anti moon.

8. الجاذبية وهم، سبب انجذاب الأشياء للأرض هو تسارع الارض للأعلى بسرعة 9.8 م/س^2 نتيجة طاقة مجهولة تسمى الطاقة السوداء.

9. هناك نقاشات داخل مجتمع الأرض المسطحة حول صحة نظرية أينشتاين النسبية، إذا ما كان تسارع الأرض سيسبب كسر حاجز سرعة الضوء.

10. يعتبرون أن جهاز الإحداثيات GPS معدل استخباراتياً ليوهم الطيارين بأن الطائرة تطير بشكل كروي وهي في الحقيقة تطير بشكل دائري حول أرض مسطحة.

11. تظهر الأرض كروية من الطائرات بسبب الخدع البصرية التي تسببها سماكة زجاج الطائرة.

12. سبب تكتم الدول على تسطح الأرض غير معروف، لكن منهم من يعتقد أنه لأسباب مادية، مثلاً تمثيل الصعود للفضاء أرخص من الصعود للفضاء فعلياً.

بعض الأدلة على تسطح الأرض برأيهم:

13. الأفق دائماً مستقيم بغض النظر عن بعد الشخص وعلوّه.

14. إذا كانت الأرض فعلاً كروية وتدور حول نفسها بهذه السرعة الهائلة فكيف تفسر تدفق الأنهار في كل هذه الاتجاهات؟ أليس من المفترض أن تتجه فقط مع حركة دوران الأرض؟

15. لماذا لا يخطط المهندسون لميلان الأرض عند تصميم السكك الحديدية والأنفاق؟

16. إذا كانت الأرض كروية فلماذا لا يقوم الطيارون بخفض الطائرة وتغيير ميلانها بشكل مستمر خوفاً من الانتهاء في الفضاء الخارجي؟

17. لو فعلاً الأرض تدور، كل ما على الطائرة أو المنطاد فعله أن يطيرا عامودياً والمنطقة المرغوبة ستأتي إليهم.

18. فيديوهات الفضاء تشير بشكل واضح إلى وجود شاشة خضراء وأسلاك تعديل.

19. صحون الديش تثبت على زاوية 45°، لو فعلاً كان الستالايت موجوداً على ارتفاع مئات الكيلومترات أليس من المفترض توجيهه عامودياً بزاوية 90°؟

20. هناك صور للمحطة الفضائية الدولية أُخذت بالكاميرات الشخصية ما يثبت أن المحطة مجرد هولوغرام صنعته ناسا.

21. لديهم مؤسسة وموقع رسمي باسم The Flat Earth Society لنشر أفكارهم والتباحث حولها.

22. هناك خرائط قديمة تؤكد رأيهم وحقيقة كلامهم عن الأرض المسطحة.

وفي النهاية قبل ان تضحك على ما قد تعتقد بأنها “خرافاتهم”… تذكر بأن هناك “خرافات” يعتقدها آخرون هكذا أنت نفسك تؤمن بها