24 ألف تغريدة في ثانية.. مبابي يدخل تاريخ كأس العالم من بوابة تويتر

حصد كيليان مبابي مهاجم فرنسا، الحذاء الذهبي كهداف لكأس العالم بواقع 8 أهداف، ودخل النجم الشاب تاريخ موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” خلال نهائي كأس العالم 2022.

مبابي خطف الأنظار خلال نهائي كأس العالم 2022 أمام الأرجنتين، بتسجيله ثلاثية كانت ثنائية منهما خلال أقل من دقيقتين.

وبفضل هذه الثنائية السريعة، بات مبابي أول لاعب يسجل ثنائية في نهائي كأس العالم منذ البرازيلي رونالدو عام 2002 ضد ألمانيا.

ولكن، مبابي دخل تاريخ “تويتر”، بعدما تسبب هدفه الثاني في كتابة 24.400 ألف تغريدة خلال ثانية واحدة.

رجال الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، مالك “تويتر”، كشف عن الأمر، وكتب: “24.400 ألف تغريدة في الثانية التي شهدت تسجيل فرنسا لهدف التعادل، وهو أعلى عدد من التغريدات في هذا الوقت القياسي بتاريخ كأس العالم”.

يذكر أن مبابي بفضل الهاتريك الذي سجله ضد الأرجنتين، تصدر ترتيب هدافي كأس العالم 2022 برصيد 8 أهداف بفارق هدف عن زميله، في باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي.

أيضا، بات مبابي أول لاعب في تاريخ كأس العالم، يسجل 4 أهداف في المباريات النهائية لكأس العالم بواقع هدف في نهائي روسيا وثلاثية بالنسخة الحالية.