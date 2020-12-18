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حسين الجاسمي يختم افتتاح مهرجان دبي للتسويق بـ”إنت عمري”

منذ ساعتين
آخر تحديث: 19 - ديسمبر - 2020 12:31 صباحًا
حسين الجاسمي

حسين الجاسمي

الفن
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قدّم الفنان الإماراتي حسين الجسمي باقة من أغنياته المميزة في حفل افتتاح مهرجان دبي للتسوق 2020 الذي أقيم في حديقة البرج بمنطقة وسط مدينة دبي.

وأحيا الفنان الإماراتي حسين الجسمي حفل افتتاح مهرجان دبي للتسوق 2020 الذي أقيم في حديقة البرج بمنطقة وسط مدينة دبي، قدم خلاله العديد من المفاجآت التي تفاعل معها الجمهور.

وغنى باقة منوعة من أغنياته الخليجية والعربية برفقة فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد. وقدمت الإعلامية السعودية لجين عمران الحفل، الذي امتد قرابة 4 ساعات، وتضمن عروض الألعاب النارية الرائعة بالإضافة إلى تألق برج خليفة بإضاءة خاصة احتفاءً بانطلاق المهرجان.

وتميّزت الحفل مشاركة الفنان المصري تامر حسني الذي قدم رقصات عالمية خلال أدائه أغنياته، كما أن تنظيم الحفل جاء مراعياً معايير كل الإجراءات الاحترازية والصحية ومراعاة التباعد بين الجمهور الحاضر الذي كان كثيفاً وشهد تنوعاً من الجاليات العربية.

وقد عبر الجسمي عن سعادته في المشاركة بالحفل قائلاً: “وجودكم مهم جداً، وزين الله داركم مثل ما زينتوا دارنا”، ليختتم حديثه قائلاً: “كنتم الأجمل بلا منازع رغم التباعد.. طرب وسلطنة وكل المشاعر توحدت وتواجدت”.

وقدم الجسمي أغنية “أول عشق” و”فزاع” على آلة البيانو ثم أغنية “الغرقان” ليختتم عزفه وغنائه على البيانو بمقطع من أغنية “إنت عمري” لأم كلثوم التي قدمها لأول مرة على المسرح وختم بأغنية ” بالبنط العريض “، وسط تفاعل كبير جدا.

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