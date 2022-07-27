27 يوليو ذكرى وفاة 5 نجوم من الوسط الفني.. تعرف عليهم

يعد يوم 27 يوليو، من الايام الحزينة في تاريخ السينما المصرية، حيث شهد هذا التاريخ وفاة 5 من نجوم الوسط الفني، توفاهم الله في نفس اليوم مع اختلاف السنوات.

حيث توفى دنجوان السينما الفنان رشدي أباظة عام 1980، ووحش الشاشة الفنان فريد شوقي في 1998، والمخرج العالمي يوسف شاهين عام 2008، والفنانة هياتم والفنان محمد شرف في نفس التاريخ 2018.

“دنجوان السينما” رشدي أباظة

ولد رشدي أباظة في 3 أغسطس 1926، وينتمي لأسرة الأباظية المصرية المعروفة، والشائع عنها أنها ذات أصول شركسية، وأمه من أصول إيطالية، لم تكن مشاريع رشدي أباظة تشمل أنه سيصبح ممثلا في يوم من الأيام.

كان أول عمل فني لرشدي أباظة فيلم “المليونيرة الصغيرة” عام 1949م أمام سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، وغيرها من الأعمال، ثم انصرف عن ذلك إلى أمور أخرى، إلا أنه عاد ومثل في أفلام (دليلة- رد قلبي- موعد غرام- جعلوني مجرما- الشياطين الثلاثة).

توفي رشدي أباظة، الأحد 27 يوليو عام 1980، عن عمر ناهز 53 عاما بعد معاناته مع مرض سرطان الدماغ، وكان آخر أعماله “الأقوياء” الذي مات أثناء تصوير أحد مشاهده أمام الفنان عزت العلايلي ولم يستطع إنهائه، فأكمله الفنان القدير صلاح نظمي بدلا منه.

“وحش الشاشة” فريد شوقي

ولد فريد شوقي في 30 يوليو 1920، بحي البغالة بالسيدة زينب بالقاهرة، بينما نشأ في حي الحلمية الجديدة، وامتدت حياته المهنية نحو أكثر من 50 عاما، تألق فيها، أنتج، وكتب سيناريو أكثر من 400 فيلم، بالإضافة إلى المسرح والتلفزيون والسينما، غطت شعبيته مجمل العالم العربي، بما في ذلك تركيا حيث أنه أنتج فيها بعض الأفلام هناك، وعمل مع أكثر من تسعين مخرجا ومنتجا.

قدم أول أعماله فيلم “ملاك الرحمة” عام 1946 مع يوسف وهبي، وأمينة رزق وإخراج يوسف وهبي، ثم قدم فيلم ملائكة في جهنم عام 1947، وإخراج حسن الإمام ثم توالت أعماله بعد ذلك.

توفي فريد شوقي، الاثنين 27 يوليو 1998، عن عمر ناهز الـ78 على إثر التهاب رئوي حاد دام لمدة حوالي عامين نتيجة كثرة السجائر التي كان يدخنها قبل رحلته مع المرض.

المخرج العالمي يوسف شاهين

ولد يوسف شاهين في 25 يناير 1926، كانت أعماله الفنية مثيرة للجدل، وبقدم العديد من الأفلام منها رباعيته السينمائية التي تتناول سيرته الذاتية (إسكندرية… ليه؟- حدوتة مصرية- إسكندرية كمان وكمان- إسكندرية نيويورك).

توفي يوسف شاهين عن 82 عاما، الأحد 27 يوليو ،2008 بمستشفى المعادي للقوات المسلحة بالقاهرة، بعد دخوله في حالة غيبوبة لأكثر من ستة أسابيع، وقد نعاه قصرا الرئاسة في مصر وفرنسا حيث وصفه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بالمدافع عن الحريات.

هياتم

ولدت هياتم في 22 يوليو 1949، بدأت حياتها الفنية بالرقص وهي لم تتجاوز العشرين من العمر في الأفراح وحفلات الزفاف الشعبية في الإسكندرية وسرعان ما لمع نجمها، فانتقلت إلى القاهرة للعمل في كازينوهات القاهرة الليلية حيث اشتهرت بعد ذلك.

بدأت التمثيل في فترة السبعينيات القرن العشرين وكان أول أعمالها السينمائية عام 1971 بفيلم ثم تشرق الشمس، توالت أعمالها السينمائية مما دفعها لترك الرقص وهي في أوج شهرتها كراقصة وتفرغت تماماً للتمثيل وتوالت مشاركاتها في بطولة الأفلام حتى بلغت أكثر من 35 فيلماَ كما شاركت بعدد من المسلسلات التلفزيونية.

أصيبت بمرض سرطان القولون وتعرضت بسببه لمضاعفات كبيرة، منها فقدانها الكثير من الوزن وارتفاع درجة حرارتها، وتوفيت، الجمعة 27 يوليو 2018.

محمد شرف

ولد محمد شرف في 19 فبراير 1963، تخرج من المعهد الفني التجاري في عام 1984، شارك في عشرات الأدوار المساعدة في السينما والتلفزيون والمسرح.

توفي داخل أحد مستشفيات الإسكندرية، الجمعة الموافق 27 يوليو 2018، إثر نوبة قلبية، بعد معاناة مع المرض عن عمر ناهز 55 عاما.