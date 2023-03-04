3 أسباب تقرّب رحيل بنزيما عن ريال مدريد

يبدو أن الفرنسي كريم بنزيما، قائد ريال مدريد الإسباني، يعيش أيامه الأخيرة مع “الميرينجي” بعد تراجع مستواه خلال الموسم الحالي.

وكان الموسم الحالي شهد غيابات عديدة لكريم بنزيما، سواء بسبب الإصابة أو عدم الجاهزية، وهو ما أثر على مستواه وتأثيره الهجومي في ريال مدريد.

سقوط ريال مدريد أمام غريمه التقليدي، بهدف دون رد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، مساء الخميس الماضي، فجر غضب إدارة النادي الملكي والجماهير التي طالبت بتغيير بعض العناصر ومن ضمنها كريم بنزيما، وفقا لتقارير إسبانية.

ورغم المستوى المذهل الذي قدمه الهداف الفرنسي خلال الموسم الماضي وقيادة “الميرينجي” لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني والسوبر المحلي والأوروبي، فإن الجماهير والإدارة ترى أن فترته انتهت مع النادي.

وكانت تقارير صحفية أكدت في بداية الموسم أن الإدارة تدرس تجديد عقد بنزيما لمدة موسم واحد على الأقل، حيث من المقرر أن تنتهي رحلته بشكل رسمي مع النادي الصيف المُقبل.

ووفقا لما أوردته صحيفة “آس” الإسبانية المُقربة من ريال مدريد فإن النادي تراجع عن تجديد عقد بنزيما وبدأ النظر إلى خيارات أخرى تخدم مصلحة الفريق في المستقبل.

وأوضحت الصحيفة المدريدية أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، يتجه للاستعانة ببعض اللاعبين الشباب في مركز المهاجم خلال الفترة المُقبلة.

وأكدت أن أنشيلوتي اختبر الشاب ألفارو رودريجيز في خط الهجوم مؤخرا، ويتم حاليا تقييم الأمر سواء باستدعائه للفريق الأول أو الذهاب للسوق لشراء مهاجم جديد.

واستعرضت “آس” 3 أسباب تقرب كريم بنزيما من الرحيل عن ريال مدريد جاءت على النحو الآتي.

مزاملة كريستيانو رونالدو

أشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن بنزيما كان منفتحا على تجديد عقده مع ريال مدريد، لكن بعد نهاية كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر، غير رأيه بعدما تلقى عرضا مغريا من أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين.

وكانت تقارير صحفية أوضحت أن النصر يستهدف الجمع بين كريم بنزيما وزميله البرتغالي كريستيانو رونالدو مجددا في قلعة “مرسول بارك” خلال الموسم الجديد.

ووفقا للتقارير المتواترة، فإن الهداف الفرنسي المخضرم يفكر في العرض السعودي وهو السبب وراء عدم تجديد عقده خلال الأيام الماضية.

مبابي وهالاند

لفتت الصحيفة الإسبانية إلى أن صيف 2024 سيشهد تعاقد ريال مدريد مع صفقة تاريخية متمثلة في ضم الهداف النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي أو الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

ورغم أن الصفقة التاريخية ستتم في 2024، فإن الإدارة ستقوم بالتخلص من بنزيما الصيف المُقبل من أجل تقديم الضمان للصفقة الجديدة فيما يخص المشاركة بشكل أساسي.

العامل البدني

يرى الجهاز الفني لريال مدريد بقيادة أنشيلوتي وإدارة النادي برئاسة فلورنتينو بيريز أن مستوى بنزيما البدني أصبح متراجعا للغاية.

وأكدت صحيفة “آس” أن عامل السن ظهر بشكل مفاجئ على بنزيما، وهو السبب الرئيسي في إصاباته المتكررة وغيابه بسبب الإجهاد.

وأوضحت أن ذلك سيكون أحد أهم الأسباب التي تعجل برحيل بنزيما وعدم التجديد له خلال الفترة المُقبلة والتخلص منه في الصيف.