3 أندية تستنفر لخطف رونالدو

نشرت صحيفة تايمز البريطانية خبرًا مفاده أن اللاعب البرتغالي “كريستيانو رونالدو” طلب من إدارة مانشستر يونايتد السماح له بالرحيل عن النادي، إذا حصل على عرض يرضيه خلال فترة الانتقالات الجارية. ما أثار نوعًا من الغموض حول مستقبل رونالدو مع النادي الانكليزي، وذلك قبل انطلاق موسم 2022-2023.

صاحب الـ37 عاما أمضى الموسم الماضي ضمن صفوف اليونايتد، الذي عاد إليه في صيف 2021، قادمًا من يوفنتوس الإيطالي بعدما لعب له في فترة سابقة بين عامي 2003 و2009.

ورغم تألقه على الصعيد الفردي، إلا أن موسم رونالدو لم يكن الأفضل في مسيرته، نظرًا لعدم قدرة فريقه على الفوز بأي لقب، فضلا عن عدم مشاركته في دوري أبطال أوروبا بعد إنهاء الدوري الإنجليزي سادسا.

وفي الساعات الماضية، ظهرت تقارير صحفية تفيد بتقدم رونالدو بطلب رسمي للرحيل عن ملعب أولد ترافورد هذا الصيف، نظرًا لعدم شعوره بأن طموحات النادي تتماشى مع أحلامه وأهدافه الخاصة في الموسم القادم.

بدورها، كشفت إذاعة “مونت كارلو” الفرنسية عن استعداد 3 أندية أوروبية للتحرك من أجل التعاقد مع الهداف التاريخي لكرة القدم في الميركاتو الصيفي.

ويأتي تشيلسي الإنجليزي على رأس هذه الأندية، خاصة بعدما أفادت تقارير في وقت سابق بدخول النادي اللندني في محادثات مع خورخي مينديز، وكيل رونالدو، لبحث مدى إمكانية انضمامه للبلوز.

كما أشارت إلى احتمالية تحرك بايرن ميونخ الألماني نحو “الدون”، لا سيما حال اضطراره لبيع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لبرشلونة الإسباني هذا الصيف.

كذلك، أفادت في الوقت ذاته بدخول نادي نابولي الإيطالي زُمرة الأندية الراغبة في الظفر بتوقيع اللاعب الدولي البرتغالي، أملًا في إعادته لملاعب الكالتشيو مجددا.