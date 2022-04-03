3 تحركات أرجنتينية تفصل محمد صلاح عن سان جيرمان

تخطط العديد من الأندية الأوروبية للظفر بخدمات النجم المصري محمد صلاح، حيث كشفت تقارير صحفية تفاصيل جديدة بخصوص مستقبل صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، واقترابه من الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتحوم الشكوك حول تجديد عقد صلاح مع ليفربول، الذي ينتهي في صيف 2023 (نهاية الموسم المقبل)، ليقترن اسمه بعدة أندية أوروبية كبيرة، من بينها باريس سان جيرمان.

وحسب ما ذكره موقع “le10sport” الفرنسي، فإن انتقال صلاح إلى باريس سان جيرمان يعتمد بشكل أساسي على تحركات 3 لاعبين أرجنتينيين في الميركاتو الصيفي، وهم أنخيل دي ماريا وماورو إيكاردي ثنائي الفريق الباريسي، بجانب لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان.

ومن المتوقع أن يرحل كل من دي ماريا وإيكاردي عن سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، في ظل رغبة النادي في إجراء عملية إحلال وتجديد لهجوم الفريق، وإفساح المجال للصفقات الجديدة المحتملة، ومن بينها صلاح.

ومن المقرر أن ينتهي عقد دي ماريا (34 عاما) بنهاية الموسم الحالي، فيما يتمد عقد إيكاردي (29 عاما) حتى صيف 2024.

ومن ناحية أخرى فإن ليفربول يحاول ضم لاوتارو مارتينيز (24 عاما) ليكون بديلا لصلاح حال رحيله، ما يعني أن موافقته على الانتقال إلى الليفر ستساهم في تمهيد طريق النجم المصري إلى باريس.

جدير بالذكر أن صلاح انضم إلى ليفربول في صيف 2017 قادما من روما مقابل 42 مليون يورو، ومنذ ذلك الحين شارك مع الفريق في 240 مباراة، سجل خلالها 153 هدفا وصنع 57.

ومنذ بداية الموسم الحالي شارك صلاح (29 عاما) في 37 مباراة مع ليفربول بمختلف المسابقات، سجل خلالها 28 هدفا وصنع 10 أهداف.

يعتبر صلاح هو النجم الأول لفريق ليفربول منذ انتقاله إلى صفوفه في 2017، ويبرز معه العديد من النجوم، على غرار السنغالي ساديو ماني، الذي انضم للفريق من ساوثهامبتون الإنجليزي في 2016.