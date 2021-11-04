4 فرق تحجز مقاعدها في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا

تمكن فريقا ليفربول الإنكليزي وأياكس الهولندي، من اللحاق بفريقي بايرن ميونيخ الألماني ويوفنتوس الإيطالي إلى الأدوار الإقصائية من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزهما على أتلتيكو مدريد الإسباني وبوروسيا دورتموند 2-صفر و3-1 تواليا، في حين اقترب ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي من التأهل بنهاية الجولة الرابعة الأربعاء.

وحقق ليفربول العلامة الكاملة بفوزه في مبارياته الأربع حتى الآن من خلال تجديد علوّ كعبه على ضيفه أتلتيكو مدريد وتغلّب عليه 2-صفر في المجموعة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وعلى غرار مباراة الذهاب التي انتهت بفوز ليفربول 3-2 في مدريد، عندما طُرد الفرنسي أنطوان غريزمان، أكمل أتلتيكو هذه المباراة أيضاً بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 36 عندما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه البرازيلي فيليبي.

وفرض ليفربول إيقاعاً هجومياً منذ البداية، مستغلاً التململ في دفاع أتلتيكو.

وبكّر النادي الإنكليزي بالتسجيل عن طريق جوتا الذي اقتنص برأسه عرضية من ترينت ألكسندر أرنولد خادع بها الحارس السلوفيني يان أوبلاك (13).

وسرعان ما ضاعف ماني النتيجة في الدقيقة 21، بعدما سدد أرنولد كرة نحو المرمى، تابعها ماني مخادعاً الحارس وأسكنها الشباك.

وانتهت المباراة فعلياً لأتلتيكو في الدقيقة 36، بعدما حصل فيليبي على البطاقة الحمراء بعد مخالفة بحق ماني.

وحاول أتلتيكو العودة إلى المباراة لكن من دون جدوى، لتنتهي المباراة بخسارة ثانية توالياً في المسابقة القارية.

يذكر أن ليفربول يحقق بداية مثالية محليا وقاريا ذلك لأنه لم يخسر أيضا في الدوري الإنكليزي الممتاز بعد مرور 10 مراحل.

وقال مدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب “سجلنا الأهداف في الأوقات الجيدة. كان الهدف الأول لنا تخطي دور المجموعات وقد نجحنا في تحقيقه قبل مرحلتين من النهاية وهذا ما لم أكن أتوقعه. لقد قام الشبان بعمل رائع وهم يستحقون ذلك”.

وفي المجموعة ذاتها، نجا نادي ميلان الإيطالي من خسارة رابعة في المسابقة القارية عندما خرج بتعادل صعب بالنيران الصديقة أمام بورتو البرتغالي 1-1، ليحصد أول نقطة له.

وعلى ملعب سان سيرو، افتتح الكولومبي لويس دياس التسجيل لبورتو (6)، فيما أحرز الكونغولي شانسيل مبيمبا هدف ميلان بالخطأ في مرماه (61).

وبهذا التعادل، رفع بورتو رصيده إلى 5 نقاط وارتقى إلى المركز الثاني، بينما حصد ميلان أول نقطة له في دور المجموعات وبقي متذيلاً للترتيب.

وسقط باريس سان جرمان الفرنسي في فخ التعادل 2-2 مع لايبزيغ الألماني في الرمق الأخير ليخسر صدارة المجموعة الأولى لصالح منافسه الرئيسي مانشستر سيتي الفائز على كلوب بروج البلجيكي 4-1.

وصعد سيتي إلى المركز الأول برصيد 9 نقاط متقدما بفارق نقطة واحدة عن سان جرمان في حين يحتل بروج المركز الثالث مع 4 نقاط ولايبزيغ نقطة واحدة.

وخاض سان جرمان مباراته ضد لايبزيغ في غياب نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي المصاب في ركبته.

فاجأ صاحب الأرض ضيفه الباريسي بافتتاح التسجيل من كرة رأسية لكريستوفر نكونكو مهاجم باريس سان جرمان السابق وذلك بعد مرور 8 دقائق رافعا رصيده إلى 5 أهداف هذا الموسم في المسابقة القارية.

ولم يكد سان جرمان يتلقى الصدمة حتى احتسب الحكم ركلة جزاء للايبزيغ إثر عرقلة البرتغالي دانيلو لمواطنه أندري سيلفا داخل المنطقة لكن الحارس الإيطالي العملاق جانلويجي دوناروما تصدى لمحاولة الأخير ببراعة (12).

والتقط سان جرمان أنفاسهم تدريجيا ودخل أجواء المباراة وسرعان ما أدرك التعادل عندما مرر البرازيلي نيمار كرة في العمق باتجاه كيليان مبابي على الجهة اليسرى ومنه عرضية داخل المنطقة ليتابعها الهولندي جورجينو فينالدوم داخل الشباك من مسافة قصيرة (21).

ومنح فينالدوم أيضا التقدم لسان جرمان مستغلا كرة رأسية من قائد الفريق البرازيلي ماركينيوس ليتابعها الهولندي برأسه أيضا بعيدا عن متناول حارس لايبزيغ المجري بيتر غولاشي (39).

وشهد الشوط الثاني كرا وفرا كبيرين إذ حاول سان جرمان حسم النتيجة نهائيا في صالحه ولايبزيغ العودة في المباراة، لكن الأفضلية بقيت للضيوف الذي أضاع لهم مبابي انفرادين نجح غولاشي في التصدي لمحاولتيه في المرتين (50 و63).

ونجح البديل المجري دومينيك تشوبولاي في إدراك التعادل عندما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح فريقه إثر خطأ لبريسنل كيمبيبي داخل المنطقة انبرى لها المجري بنجاح في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وعلى ملعب الاتحاد، أكرم مانشستر سيتي وفادة كلوب بروج بفوز صريح عليه 4-1.

افتتح فيل فودن الذي لعب كرأس حربة صريح التسجيل لسيتي بعد مرور ربع ساعة، لكن بروج أدرك التعادل بالنيران الصديقة عندما ارتطمت الكرة برأس المدافع جون ستونز وتحولت خطأ داخل شباك فريقه بعدها بدقيقتين.

وأجهز سيتي على ضيفه في الشوط الثاني بثلاثي تناوب على تسجيلها الجزائري رياض محرز (54) ورحيم ستيرلينغ (72) والبرازيلي غابريال جيزوس (90+2).

وتابع أياكس أمستردام عروضه الهجومية الرائعة هذا الموسم وألحق خسارة قاسية بمضيفه بوروسيا دورتموند 3-1 رافعا رصيده إلى 14 هدفا في 4 مباريات أي بمعدل 3.2 هدف في المباراة الواحدة.

وكانت نقطة التحول في المباراة لدى طرد قطب دفاع دورتموند ماتس هوملز لعرقلته الجناح البرازيلي أنتوني في الدقيقة 29، لكن مع ذلك نجح فريقه في افتتاح التسجيل عبر ماركو رويس في الدقيقة 37 من ركلة جزاء.

ونجح أياكس في قلب الطاولة على منافسه في الدقائق الـ18 الأخيرة من المباراة حيث أدرك له الصربي دوجان تاديتش التعادل (72) وأضاف العاجي سيباستيان هالر الثاني (83) قبل أن يحسم داني كلاسن النتيجة نهائيا في صالح فريقه ويهديه بطاقة العبور إلى الدور التالي بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة الثالثة ألحق سبورتينغ لشبونة خسارة قاسية بمضيفه بشيكتاش التركي برباعية نظيفة ليتعادل نقاطا مع دورتموند برصيد 6 نقاط في حين يملك أياكس 12 نقطة.

وسجل المهاجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة هدفي ريال مدريد الإسباني ليقوده إلى الفوز عل شاختار دانيتسك الأوكراني 2-1 ضمن المجموعة الرابعة.

ورفع ريال مدريد رصيده الى 9 نقاط مقابل 7 لإنتر الإيطالي الفائز على شريف تيراسبول المولدافي 3-1، و6 نقاط للأخير، ونقطة واحدة لشاختار.

وتابع ريال مدريد نتائجه الإيجابية في الآونة الأخيرة إذ لم يخسر ريال مدريد في آخر 5 مباريات له في جميع المسابقات بينها فوزه الساحق على شاختار ذهابا بخماسية نظيفة، وانتصاره على غريمه التقليدي على زعامة الكرة الإسبانية برشلونة 2-1 في مباراة الكلاسيكو في عقر دار الأخير أواخر الشهر الماضي

وسجل بنزيمة هدفيه في الدقيقتين 14 و61، في حين سجل البرازيلي فرناندو هدف شاختار (39).

وفي المباراة الثانية، أوقف إنتر مفاجآت شريف تيراسبول وعاد بالفوز عليه 3-1 في عقر داره ليعزز آماله ببلوغ الدور التالي.

بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي، حفل الثاني بالأهداف الأربعة وبدأها لاعب وسط إنتر الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش (54) قبل أن يضيف السلوفاكي ميلان سكرينيار الهدف الثاني (66)، وحسم التشيلي الكسيس سانشيس النتيجة نهائيا في صالح الفريق الإيطالي بتسجيله الهدف الثالث (82)، قبل أن يرد اصحاب الأرض بهدف شرفي لأداما تراوري (90+2).