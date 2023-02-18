4 مرشحين "سوبر" لخلافة أنشيلوتي في ريال مدريد

يوما تلو آخر تزداد التكهنات حول مستقبل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مع فريقه ريال مدريد الإسباني، بعد الأنباء التي ربطته بالرحيل نهاية الموسم.

ويمتلك أنشيلوتي عقدا مع ريال مدريد يمتد حتى صيف عام 2024، وسط أنباء تشير إلى إمكانية رحيله بنهاية الموسم الحالي، بعدما تلقى عرضا لتدريب منتخب البرازيل.

غير ذلك، فإن أنشيلوتي قرر في وقت سابق الابتعاد عن مهنة التدريب عقب نهاية عقده مع ريال مدريد والتفرغ لعائلته بشكل أكبر.

4 أسماء لخلافة أنشيلوتي في ريال مدريد

صحيفة “آس” الإسبانية المقربة من ريال مدريد أعدت تقريرا يتضمن بعض الأسماء المُرشحة لخلافة أنشيلوتي في مقعد المدير الفني للفريق الملكي.

وهناك 4 أسماء قوية تتصدر المشهد، يأتي على رأسها الإسباني راؤول جونزاليس أسطورة النادي ومدرب فريق “الكاستيا”، والذي يحظى بثقة فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الأرجنتيني مارويسيو بوكيتينو، مدرب باريس سان جيرمان السابق، عاد لدائرة اهتمامات رئيس ريال مدريد ومن الممكن أن يتولى القيادة الفنية للفريق لكنه ليس الخيار الأول.