4.5 مليار دولار خسائر الأندية الأوروبية بسبب كورونا

تسبب تفشي فيروس كورونا المستجد إلى تعليق الأنشطة الرياضية وفي مقدمتها كرة القدم بسبب إجراءات الإغلاق التي فرضتها الحكومات لمكافحة تفشي الوباء ، مما أثر على العوائد المالية للأندية وتسبب بخسائر كارثية .

كشفت دراسة أجرتها رابطة الأندية الأوروبية (ايكا) أن أندية كرة القدم الأوروبية، ستخسر نحو أربعة مليارات يورو (5ر4 مليار دولار) من عائداتها بسبب الأزمة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت ”ايكا“ اليوم الثلاثاء، أن خسائر الموسم الحالي ستبلغ 6ر1 مليار يورو، بينما ستصل خسائر الموسم المقبل في مسابقات الدوري في الدول الــ55 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) إلى 4ر2 مليار يورو.

ومن بين مسابقات الدوري في أوروبا، تبلغ خسائر عشر مسابقات دوري، منها الدوريات الخمسة الكبرى في إنجلترا، وإيطاليا، وألمانيا، وإسبانيا، وفرنسا، 6ر3 مليار يورو، وستبلغ الخسائر في إيرادات مبيعات التذاكر 5ر1 مليار يورو خلال الموسمين الحالي والمقبل.

وكانت سبعة من تلك الدوريات العشرة، قد شهدت استئناف المنافسات أو استكمالها، لكن المباريات أقيمت بدون حضور جماهير، بينما ألغيت مسابقات الدوري في فرنسا، وهولندا، واسكتلندا.

وشهدت عائدات البث التليفزيوني تراجعًا كبيرًا، ولم يتضح بعد الموعد المحتمل لعودة الجماهير إلى الملاعب.

وتفسّر هذه الخسائر الفادحة الجهد المبذول لإتمام المنافسات الكروية الحالية كافة، استعداداً لإطلاق الموسم المقبل، بما في ذلك تكبّد عناء الصعوبات اللوجستية لتنظيم 203 جولة ذهاب واياب، تشارك فيها كافة الدول المنضوية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ، وعددها 55.