40 دولة في “جائزة الجزائر الدولية للقرآن الكريم”

في حدث مثير للإهتمام, أعلنت السلطات الجزائرية مشاركة 40 دولة, في الطبعة 17 لـ”جائزة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم”، التي ستجري في الفترة ما بين 17 و19 فبراير/ شباط الجاري.

وقال مدير التعليم القرآني والمسابقات القرآنية، مسعود مياد، إن “عدد الدول المعنية والمشاركة في الطبعة الـ17 لجائزة الجزائر الدولية التي ستنطلق الخميس المقبل، وصل إلى 39 دولة تم تأكيد مشاركتها من بين 68 دولة وجهت لها الدعوة,على أن تجري المسابقة وبمشاركة الجزائر أيضا، عن طريق تقنية التحاضر عن بعد بسبب الظروف الصحية التي فرضتها جائحة كورونا”.

وأضاف مياد بخصوص مجريات مسابقة جائزة الجزائر الدولية للقران الكريم، أن المشاركين من الدول الأخرى سيكون عليهم أيام المسابقة التي ستمتد من 17 إلى 19 فبراير الجاري، التقدم إلى المراكز القنصلية والدبلوماسية الجزائرية لدى دولهم، للوقوف أمام لجنة التحكيم الحاضرة بدار الإمام بالمحمدية بالجزائر العاصمة.

بشأن اللجنة المشرفة على المسابقة، قال مياد أنها تتكون من ستة أعضاء، أحدهم من جمهورية مصر العربية والأخر من دولة غينيا والبقية الآخرون من ضمنهم سيدة من الجزائر.







