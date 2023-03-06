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40 مئوية.. سيدني تستعد لأشد أيامها حرارة منذ أكثر من عامين

منذ 12 دقيقة
آخر تحديث: 6 - مارس - 2023 4:31 صباحًا
مدينة سيدني

مدينة سيدني

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تستعد مناطق بشرق أستراليا، بما في ذلك سيدني، لأكثر الأيام ارتفاعا في درجات الحرارة منذ أكثر من عامين (الاثنين 6-3-2023) حيث من المتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى نحو 40 درجة مئوية مما يزيد من مخاطر اشتعال حرائق غابات خطيرة.

وحذرت السلطات في ولاية نيو ساوث ويلز التي يعيش فيها ثلث الأستراليين من وجود خطر شديد باشتعال حرائق.

وقال مسؤولون إن نحو 34 حريقا مشتعلا بالفعل في أنحاء الولاية، لم يتم احتواء أربعة منها بعد، بينما تم إغلاق 33 مدرسة عامة، معظمها في المناطق الداخلية، قبل ارتفاع درجات الحرارة.

وقالت أنجيلا بورفورد المسؤولة بهيئة الإطفاء في نيو ساوث ويلز لهيئة الإذاعة الأسترالية” إذا شب حريق فسيظل مشتعلا في ظل هذه الظروف الصعبة … وسيكون من الأصعب على رجال الإطفاء إخماده”.

وذكر مكتب الأرصاد الجوية إن من المرجح أن تستمر الأجواء الحارة والجافة حتى يوم الأربعاء.

    المصدر :
  • رويترز

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