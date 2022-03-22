5 اختراعات خلفتها الحرب العالمية.. اليكم اهمها

دائما ما نربط مصطلح الحرب بالخراب والدمار، ولكن عند ذكر الحرب العالمية، سيكون الأمر مختلف حيث ساهمت تلك الحرب في تطور الكثير من المجالات منها الطبية والتكنولوجية حول العالم ما ساهم في إنقاذ ملايين الأرواح بعد انتهاء هذه الحروب.

واستندت بعض هذه الابتكارات إلى أبحاث أو تصميمات سبقت الحرب، لكنها لم تكن قادرة على التنفيذ حتى مولت الحكومات هذه البرامج لمساعدة قواتها في المعارك، وترصد «بوابة أخبار اليوم» 5 ابتكارات نتجت عن طفرة التطوير هذه، ومنها:

1- لقاحات الإنفلونزا

ففي ثلاثينيات القرن الماضي، بدأ العلماء في جهودهم لمكافحة الفيروس، وهي الجهود التي استفاد منها الجيش الأمريكي لاحقًا، ما أهم في تطوير أول لقاح ضد الإنفلونزا، وفي 1945م وافقت الولايات المتحدة عليه أولا للاستخدام العسكري، وبعد عامٍ واحد أتاحت استعماله للاستخدام المدني.

2- البنسلين

وفي عام 1928 أكتشف العالم الإسكتلندي ألكسندر فليمنج البنسلين، إلا أن الولايات المتحدة لم تُنتجه بكميات كبيرة إلا في الحرب العالمية الثانية، ما ساهم في تقليل مخاطر الجروح الصغيرة والخدوش التي كانت يمكن أن تؤدي إلى التهابات مميتة.

وتسبب البنسلين في اندهاش الجراحون العسكريون من الطريقة التي يخفف بها الدواء الألم، ويزيد من فرص نجاة المصابين، ويمكن الأطباء والممرضات من إسعاف الجنود وهُم في ساحة المعركة، ومع دخولها الحرب، اعتبرت الولايات المتحدة أن تصنيع البنسلين هو أولوية لها، وفي أحد الإعلانات الأمريكية وصفت هذه الجهود بأنها “سباق ضد الموت”.

3- محركات الطائرات النفاثة

وقبل أيامٍ من اندلاع الحرب العالمية الثانية، أجرت ألمانيا أول اختبار طيران لنموذج طائرة تستعمل محرك نفاث، وبعد نجاح التجربة، اجتاحت القوات الألمانية بولندا، وكانت الشرارة التي اشتعلت بموجبها الحرب العالمية الثانية.

وفي عام 1930 نال فرانك ويتل، المهندس في سلاح الجو الملكي، أول براءة اختراع للمحرك النفاث.

وفي 15 مايو 1941 حلّقت أول طائرة حربية إنجليزية تستخدم الدفع النفاث، بعد أن طورتها الحكومة البريطانية طائرات بناءً على تصميمات ويتل.

4- نقل الدم بالبلازما

وخلال الحرب العالمية الثانية، ابتكر الجراح الأمريكي تشارلز درو، وسيلة لتوحيد إنتاج بلازما الدم للاستخدام الطبي، وكان هذا الاكتشاف بداية لاستعمال هذه الطريقة في علاج البشر في السنوات اللاحقة.

5- الرادار

وفي عام 1935، أنتج الفيزيائي البريطاني السير روبرت واتسون وات أول نظام رادار عملي، وبحلول عام 1939، أنشأت إنجلترا شبكة من محطات الرادار على طول سواحلها الجنوبية والشرقية، ولعب مختبر الإشعاع التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، دورًا كبيرًا في تطوير تكنولوجيا الرادار في الأربعينيات.