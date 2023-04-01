5 تحديات تنتظر ميسي "حال عودته" لبرشلونة

كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” عن 5 تحديات تنتظر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في برشلونة حال عودته للفريق من جديد.

وغادر ميسي برشلونة صيف 2021 بعدما فشل النادي في تجديد عقده لينضم لباريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.

وحتى الآن، يمكن لميسي أن يتباهى بأنه اللاعب صاحب أكبر عدد من المباريات في تاريخ برشلونة (778 مباراة)، واللاعب الذي سجل أكبر عدد من الأهداف لبرشلونة (672 هدفا)، واللاعب الذي خاض أكبر عدد من المباريات في الدوري (520 مباراة).

وميسي هو اللاعب صاحب أكبر عدد من الأهداف في الكلاسيكو (26 هدفا)، واللاعب صاحب أكبر عدد من الأهداف في نفس الدوري (50 هدفا)، واللاعب صاحب أكبر عدد من الكرة الذهبية (7 كرات).

وبدأ الحديث منذ أيام عن إمكانية عودة ميسي لبرشلونة الذي حقق معه إنجازات جماعية وفردية مذهلة، ما دفع صحيفة “موندو ديبورتيفو” لرصد 5 تحديات تنتظر النجم الأرجنتيني في الكامب نو، وهي:

التغلب على رايان غيغز

أنهى ميسي وقته في برشلونة صيف 2021 برقم قياسي بلغ 35 لقبا بقميص برشلونة (بواقع 10 بطولات للدوري، 8 كؤوس سوبر إسبانية، 7 كؤوس ملك إسبانيا، 4 بطولات دوري أبطال أوروبا، 3 ألقاب لكأس العالم للأندية، 3 كؤوس سوبر أوروبية).

واللاعب الذي يحمل حاليا الرقم القياسي للألقاب مع نفس النادي هو رايان غيغز، الذي فاز بـ 36 لقبا مع مانشستر يونايتد.

تحطيم سجل تشافي

يمكن لميسي الآن التباهي بأنه اللاعب الأكثر ظهورًا بقميص برشلونة بإجمالي 778 مباراة، ومع ذلك فإن تشافي هو الأكثر ظهورا من لاعبي برشلونة في دوري أبطال أوروبا برصيد 151 مباراة.

وميسي على بعد ثلاث مباريات فقط من تجاوز تشافي، حيث إن الأرجنتيني لديه 149 مباراة مع برشلونة.

تجاوز جوسيب ساميتيير

ميسي هو أفضل هداف في تاريخ برشلونة برصيد 672 هدفًا، وهو اللاعب الذي سجل أيضًا أكبر عدد من الأهداف في الدوري ودوري أبطال أوروبا.

ومع ذلك، إذا تم أخذ كأس الملك في الاعتبار فقط، فإن جوسيب ساميتيير هو هداف كأس الملك برصيد 69 هدفًا بواقع 64 مع برشلونة وخمسة مع ريال مدريد في حين سجل ميسي 56 هدفا.

كسر رقم ألفيس القياسي

يسعى ميسي ليكون اللاعب صاحب أكبر عدد من الألقاب، وباستثناء المفاجآت، سيضيف ميسي لقب دوري الدرجة الأولى مع باريس سان جيرمان إلى رقمه القياسي ليجمع 42 لقبا، علما أنه حصد 34 لقبا بقميص برشلونة وخمسة مع الأرجنتين.

ومع ذلك، لا يزال أمام ميسي داني ألفيس، الذي يحمل الرقم القياسي للألقاب، بإجمالي 45.

وإذا عاد ميسي إلى الكامب نو، فإن ليو ستتاح له الفرصة لتجاوز زميله السابق في الفريق.

البرشلوني الأكثر فوزا بدوري الأبطال

سيكون هدف ميسي مع برشلونة، حال عودته، إعادة الفريق للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا الذي فاز به الفريق آخر مرة موسم 2014/2015.

وإذا فاز ميسي بدوري أبطال أوروبا مع برشلونة، سيصبح ليو اللاعب الأكثر فوزا بلقب دوري الأبطال مع النادي الكتالوني برصيد 5 ألقاب.