5 حيوانات عربية مهددة بالإنقراض.. اليكم التفاصيل

ولدت سيدتان رائعتان من النمور العربية في مركز تربية الهيئة الملكية لمركز AIUIa في الطائف بالمملكة العربية السعودية، نظرًا لكونه حيوانًا مهددًا بالانقراض، مع وجود أقل من 200 نمر في الوجود، كانت ولادة الأشبال حدثًا حفز مزاجًا احتفاليًا بسبب جهود المملكة العربية السعودية المزدهرة في الحفاظ على الحيوانات.

على الرغم من الحدث اللطيف، من المحزن أن نقول إن الفهود العربية ليست فقط معرضة لخطر الانقراض ولكن العديد من الحيوانات الأخرى في جميع أنحاء الشرق الأوسط، جمع فريق سكوب مجموعة من الحيوانات العربية المهددة بالانقراض والتي يجب أن تحظى بمزيد من الاهتمام.

نرصد 5 حيوانات عربية مهددة بالإنقراض

1- النسر المصري:

حالة الحفظ: مهددة بالانقراض

هذا الطائر ذو الشعر الأصفر اللامع ذو الشعر الفوضوي مع ريشه الأبيض المحاط بالريش الأسود معرض لخطر الانقراض. قد تعتقد بناءً على اسمه أنه يوجد فقط في السماء المصرية ، ومع ذلك ، لا يحب هذا الطائر أن يكون مقيدًا لأنه يمكنك العثور عليه عبر ثلاث قارات مختلفة ، آسيا وأوروبا وأفريقيا، إنه يحب التسكع في الجبال والسهول والأراضي الرطبة والسافانا والمناطق القريبة من حيث يعيش الناس، هذا هو السبب في أنك قد تجدها في موانئ الصيد أو المسالخ.

كقمامة ، يشمل نظامها الغذائي الجيف والسلاحف وحتى براز الحيوانات، هذه الطيور هي في الواقع رائعة للنظام البيئي لأنها تتخلص من الجيف وبالتالي توقف انتشار الأمراض الضارة، من المؤسف أن نقول إن التهديد الرئيسي وراء الانقراض المحتمل لهذا الطائرهو نشاط بشري مع التسمم غير القانوني باعتباره أكبر مساهم. وتشمل الأسباب الأخرى الصعق بالكهرباء وكذلك الاصطدام بتوربينات الرياح.

هل كنت تعلم؟ تعتبر واحدة من الحيوانات الوحيدة التي تستخدم أدوات للبحث عن الطعام أو البحث عنه، على سبيل المثال ، لكسر بيضة نعام ، بدلاً من النقر عليها بلا انقطاع ، ستلتقط صخرة ملقاة حولها وترميها على البيضة لفتحها.

2- الطهر العربي

حالة الحفظ: مهددة بالانقراض

تعتبر ماعزًا بريًا ، ولا يمكنك العثور عليها إلا في جبال الحجر في عمان والإمارات العربية المتحدةK سيعيشون في ارتفاعات عالية وسيضطرون إلى السفر إلى الأسفل للشرب من الدورات الشبيهة بالنهر المعروفة باسم الوديان، نظرًا لأنهم من الحيوانات العاشبة والمتصفحات ، فإنهم يحبون تناول أوراق الشجر والعشب والبذور وثمار الأشجار، مرة أخرى ، فإن تهديدهم بالانقراض يرجع إلى النشاط البشري الذي يشمل الصيد الجائر (الصيد غير القانوني) ، والرعي الجائر وكذلك تدمير موطنهم بسبب تشييد الطرق والمباني.

هل كنت تعلم؟ على عكس الماعز والأغنام ، يحب التهرز أن يكونوا أحاديي الزواج ويفضلون وحدة عائلية أكثر هدوءًا وأصغر على أن يكونوا جزءًا من قطيع كبير، تتكون عائلة الطهر العربية النموذجية من الأب والأم وطفل أو طفلين.

3- ضبع مخطط:

حالة الحفظ: قريب من التهديد (في خطر التعرض للخطر في المستقبل)

من المهم أن تعرف أن الضباع المخططة ليست هي التي لعبت دور البطولة في فيلم ديزني الكلاسيكي ، “The Lion King”، هؤلاء هم أبناء عمومتهم الأكثر شهرة والمعروفين باسم الضباع المرقطة. إن افتقارهم إلى الشعبية ليس فقط بسبب أعدادهم المتناقصة ولكن أيضًا لأنهم خجولون للغاية وليليون ، لذلك من الصعب مواجهتهم في البرية، تم العثور عليها في مواقع متعددة بما في ذلك شمال أفريقيا والشرق الأوسط والهند.

من المعروف أنهم زبالون مثل النسر المصري الذي يتغذى على جثث الجيف وكذلك الثدييات الشعبية مثل الغزلان والحمير الوحشية ، كما أنهم ، في بعض الأحيان ، يصطادون الحيوانات الصغيرة مثل الزواحف، تعتبر كبيرة بالنسبة للبيئة لأنها تنظف الجثث، ومن المعروف أيضًا أنهم لصوص أصحاء لأنهم في بعض الأحيان يسرقون الفواكه مثل الخوخ والتمر، هم مهددون بشكل رئيسي بالصيد وكذلك فقدان موائلهم.

هل كنت تعلم؟ من المعروف أن أرجلهم الأمامية أطول من أرجلهم الخلفية، لذلك عندما يمشون يبدو أنهم يعرجون، ومع ذلك، من المعروف أن الضباع لائقة ويمكنها الركض والتحرك بسهولة.

4- غزال مقرن نحيلة

حالة الحفظ: مهددة بالانقراض

تم العثور على هذه الغزلان في مصر وتونس والجزائر وليبيا وهي معروفة بقرونها الطويلة المدببة التي يصل ارتفاعها إلى 38 سم ومعاطفها الرملية البيضاء التي تنسجم مع البيئة الصحراوية المحيطة بها، كما يعتبر معطفها عاكسًا مما يساعد على تبريد الغزال أثناء تجواله في البيئة الصحراوية الحارة.

مثل الطهر العربي، يحب أكل العشب والأعشاب كما أنها تحصل على معظم مياهها من الغطاء النباتي وتستهلك فترات طويلة دون شرب أي ماء، التهديد الرئيسي هو الصيد المفرط وكذلك زيادة النشاط البشري في المناطق التي يقيم فيها.

هل كنت تعلم؟ ليس للغزال ذو القرون النحيلة، لا أحد يضحك عندما يشخر، بل يركض قطيعه ويختبئ في مكان آمن، حيث يعتبر الشخير إنذارًا بخطر قادم.

5- الوعل النوبي :

حالة الحفظ: معرضة للخطر (مهددة بالانقراض ما لم تتحسن الظروف التي تهدد بقاءها)

يمكن العثور على هذه الحيوانات التي تشبه الماعز في شمال وشمال شرق إفريقيا والشرق الأوسط، لديهم تفضيل للموائل الجبلية الجافة التي تشمل التلال والأودية، قرونهم هي نجمة العرض ، حيث يصل ارتفاعها إلى 1.2 متر أثناء تجولهم في شكلهم المنحني المميز، لا يجب العبث بهذه القرون حيث يعتمد الوعل النوبي عليها للاصطدام بالحيوانات المفترسة المحتملة.

على عكس الطهر العربي ، فإنهم أكثر اجتماعية ويحبون أن يتشكلوا في قطعان، بصفتهم عواشب، فإنهم يستمتعون بتناول العشب والأوراق، على غرار نظرائهم، يواجهون الكثير من التهديدات بما في ذلك المنافسة مع الحيوانات الأخرى مثل الإبل وكذلك فقدان الموائل وتدهورها.

هل كنت تعلم؟ إنها فائقة السرعة ويمكنها الصعود والنزول في الجبال كما لو أنها لا شيء، ليس بالأمر السهل لأن عبور الجبال يمكن أن يكون خطيرًا جدًا.

نظرًا لأن التدخل البشري هو السمة الأكثر شيوعًا لتعرض هذه الحيوانات للخطر، فنحن أنفسنا بحاجة إلى أن نكون على دراية بدورنا والتغييرات التي قد يتعين تطبيقها من أجل عكس الضرر الذي حدث بالفعل.