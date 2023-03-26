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5 ملايين جنيه غرامة على شيرين عبدالوهاب لصالح "روتانا"

منذ 3 دقائق
شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب

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تطورات جديدة شهدتها أزمة الفنانة شيرين عبدو الوهاب وشركة روتانا للإنتاج الفني، حيث قضت المحكمة الاقتصادية في مصر، الأحد، بإلزام شيرين بدفع مبلغ 5 ملايين جنيه لصالح شركة روتانا ، تعويضاً ماديا لعدم التزام الأولى ببنود التعاقد الذي تم الاتفاق عليه بينهما في عام 2019.

وتقدم دفاع شركة روتانا بحافظة توضح تحويلات من البنك إلى شيرين عبد الوهاب.

وكانت شركة روتانا أقامت دعوى قضائية، تطالب فيها بإلزام الفنانة شيرين عبدالوهاب، بسداد تعويض مالي قدره 10 ملايين جنيه؛ بسبب عدم التزامها ببنود التعاقد الذي تم عام 2019.

ونص التعاقد على أن يتم تقديم ألبومين يضم كل منهما عدد 10 أغنيات، بالإضافة إلى تصوير فيديو كليب اثنين، بالإضافة إلى إحياء 3 حفلات غنائية.

وكان المستشار القانوني لشيرين عبدالوهاب، حسام لطفي، قد صرح بوجود خلاف بين موكلته وشركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

ولفت إلى أنه كان هناك تفاهم واتفاق على التصالح، وصياغة العقد الجديد، لينتهي الأمر التراضي بين الطرفين، لكن الوضع تعقد بعد ذلك، حتى وصلت الخلافات إلى المحاكم.

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