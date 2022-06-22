500 ألف دولار.. قضية اعتداء جنسي منذ 46 عاماً تلاحق كوسبي

أدين الممثل الكوميدي الأمريكي المشهور بيل كوسبي، بقضية اعتداء جنسي على فتاة قاصر خلال سبعينيات القرن الماضي.

وقد وجدت هيئة محلفين في كاليفورنيا، الثلاثاء، أن بيل كوسبي، مذنب في قضية الاعتداء الجنسي على جودي هوث، البالغة من العمر 64 عاما، عندما كانت فتاة بعمر الـ16 عاماً.

وكانت هوث، قد رفعت دعوى ضد النجم التلفزيوني البالغ 85 عاما، بعد أن اتهمته بالاعتداء الجنسي عليها في لونس أنجلوس في عام 1975، وذلك في منزل مؤسس مجلة “بلاي بوي”.

وقالت في شكواها، المرفوعة عام 2014، إن الحادثة وقعت عندما التقت كوسبي حيث كان يصور فيلما.

ووجدت هيئة المحلفين، المؤلفة من ثماني نساء وأربعة رجال، أن كوسبي تسبب لها في أضرار وقررت منحها 500 ألف دولار تعويضا، لكن لم تحكم عليه بدفع تعويضات عقابية.

ومنذ عام 2005، اتهمت أكثر من 50 امرأة كوسبي بالاعتداء الجنسي، وقد أدين بالاعتداء على امرأة تدعى أندريا كونستاند وقضى نحو ثلاث سنوات في السجن قبل أن يتم إلغاء الحكم بعد الاستئناف، وأطلق سراحه في سبتمبر 2021.

وكان بيل كوسبي قد صدر بحقه حكم إدانة في مارس الماضي بتهمة اعتداء جنسي، اعتُبر الأول منذ انطلاق حركة “مي تو” كما شكّل نصرا على طريق مكافحة العنف الجنسي ضد النساء.

وكان مؤلف وبطل مسلسل “ذي كوسبي شو” يُعتبر أحد أهم الوجوه التي تمثّل القيم الأخلاقية للأميركيين السود، ولطالما جسّد صورة الأب المثالي في أدواره.