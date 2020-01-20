6 طرق بسيطة لجعل طعامك يبدو أجمل في الصور

نشرت مجلة “ريل سمبل” الأمريكية تقريرا استعرضت فيه خطوات سهلة يُساعدك تطبيقها على إظهار طعامك أجمل في الصور.

وقالت المجلة، في تقريرها الذي ترجمته “عربي21″، إن طبخ طعام شهي يمثل إحدى التحديات التي نواجهها، ولكن جعل الطعام الذي أعددته يبدو جذابًا يمثل تحديًا مختلفا تماما.

وعلى الرغم من أن منسقي الأطعمة لدى المجلات يستخدمون كمًا هائلا من الخدع تجعل الأطعمة غير قابلة للاستهلاك على غرار الطعام البارد والغراء وجميع أنواع مثبتات الشعر لجعل الأطعمة تبدو مثالية في الصورة، إلا أن هناك العديد من الطرق السهلة التي قد تساعدك على تحسين شكل الوجبة التي أعددتها في المنزل دون تخريبها. وفي ما يلي أهم النصائح المقدمة من قبل منسقي الأطعمة المحترفين والتي ستساعدك على تحسين جودة الوجبات التي تعدها.

اصنع طبقات

ووفقا لجيسيكا هوفمان، وهي منسقة طعام ومُدونة: “يتمحور تنسيق الطعام بالكامل حول خلق اهتمام بطعامك. تتمثل إحدى الخدع البسيطة التي يمكنك استخدامها لخلق مزيد من الاهتمام في استخدام الطبقات”. وأضافت هوفمان أنه “يمكن أن تأخذ الطبقات أشكالا مختلفة من الأعشاب المقطعة إلى رشة من ملح البحر الرقيق، أو رذاذ من الشوكولاتة على أعلى الحلوى. إذا بدا وكأن طبقك بلا طعم، فكر في الأشياء التي يمكنك إضافتها إليه. ستساعدك هذه الخطوة على الحصول على طبق منسق بطريقة أفضل على الفور”.

استخدم الألوان المكملة

وأوردت المجلة أن عليك أن تفكر في الألوان الموجودة في طعامك وكذلك في الطبق الذي ستقدم الأكل فيه. حيال هذا الشأن، تقول هوفمان: “سيمنحك استخدام الألوان المكملة على الفور طبقًا منسقا سيبدو جذابًا للعين. فكر في سكب حساء برتقالي اللون في وعاء أزرق، أو في إضافة بعض أوراق الريحان الخضراء الطازجة أعلى صلصة المعكرونة الحمراء”. في الواقع، يستخدم منسقو الأطعمة بانتظام الألوان المكملة “لخلق مشهد ديناميكي في الطبق”.

استخدم تباين الصور

وذكرت المجلة أنه وفقا لهايلي ماكينا، وهي مطورة وصفات ومصورة فوتوغرافية في أوكلاهوما: “تُبرز طبقات الضوء مقابل الظلام، والنعومة مقابل الصلابة، أو أي طبقات متناقضة أخرى بعضها البعض. ويمثل سكب صلصة مخملية على حلوى صلبة أو سكب منتجات زاهية الألوان على طبق أسود أو أبيض نظيف مثالا على ذلك”. وحسب ماكينا، “يضمن التباين تميز شكل الوجبات التي تعدها”.

اترك مساحة

وأضافت المجلة أنه وفقا لليبي سامرز، وهي منسقة طعام ومؤلفة، يجب أن “تتجنب ملء الطبق بالطعام. بدلاً من ذلك، استخدم طبقًا كبيرًا وقلل من الطعام. تساعد المساحة الفارغة التي أنشأتها على إبراز جمال الطعام وتسمح بسكب الطعام بشكل طبيعي”.

أنعش طعامك

وأشارت المجلة إلى أنه لا داعي لخوفك من تجديد طعامك قبل تقديمه أو تصويره. ووفقا لسامرز، تُعد إضافة القليل من الماء إلى طعامك في اللحظة الأخيرة أمر لا بد منه، حيث أنها توصي باستخدام رذاذ ماء أو فرشاة من زيت الكانولا الشفاف على الأسماك أو اللحوم. وإذا كان الطعام الذي تقوم بتصويره ساخنا، حاول أخذ صورة للطعام أو تقديمه بمجرد إخراجه من الفرن.

طبّق تقنية لف المعكرونة بإتقان

وأفادت المجلة بأنه حسب الطاهية سينثيا فيريش، لتفادي ظهور وجبة المعكرونة ككومة فوضوية في الطبق عليك أولا أن تخلط المعكرونة مع صلصة من اختيارك. ثم باستخدام الملاقط، لف المعكرونة داخل ملعقة كبيرة حتى تصبح في شكل “حزمة طويلة تشبه عش الطيور”. أضف القليل من الصلصة إلى الطبق إذا أردت، وضَع المعكرونة فوقها. ثم أضف قليلا من البقدونس الطازج أو الريحان في الأعلى، بالإضافة إلى رش الجبن على طول حافة الطبق.