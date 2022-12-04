70 % من البرتغاليين لا يريدون رونالدو أساسيا في المنتخب

البرتغالي كريستيانو رونالدو مع المدرب فرناندو سانتوس بعد استبداله (رويترز)

طالبت غالبية جماهير البرتغال باستبعاد كريستيانو رونالدو من التشكيلة الأساسية للمنتخب في كأس العالم 2022 في قطر، وفق ما كشفت صحيفة “أبولا” البرتغالية، الأحد.

وأجرت “أبولا” استطلاعا بعنوان: “هل يجب أن يستمر رونالدو في تشكيلة منتخب البرتغال؟”.

وقال 70% من المشاركين في الاستطلاع “لا”، في حين قال 30% فقط “نعم” لاستمرار رونالدو في التشكيلة الأساسية للمنتخب الذي يدربه فرناندو سانتوس.

من جهتها، قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن رونالدو، البالغ من العمر 37 عاما، اختير ضمن أسوأ تشكيلة في دور المجموعات بكأس العالم 2022.

وشارك رونالدو 235 دقيقة في ثلاث مباريات مع البرتغال في مونديال 2022، بواقع 88 دقيقة أمام غانا، و82 دقيقة أمام أوروغواي، و65 دقيقة أمام كوريا الجنوبية، وفيها جميعا سجل هدفا من ضربة جزاء على غانا.

واعتمدت الاختيارات على اللاعبين فقط الذين لعبوا 60% من الدقائق خلال دور المجموعات.

وتسبب رونالدو في أحد هدفي كوريا الجنوبية على البرتغال في الجولة الثالثة، حيث فاز المنتخب الآسيوي 2/1.

وحصل رونالدو على متوسط تقييم بلغ 6.37 خلال المباريات الثلاث التي خاضها رفقة البرتغال.

ومن المقرر أن يلعب منتخب البرتغال الذي تصدر مجموعته بـ6 نقاط، مع منتخب سويسرا في دور الـ16 يوم الثلاثاء.

وبحسب موقع “transfermarkt”، فإن رونالدو سجل 118 هدفا وصنع 43 في 194 مباراة مع منتخب البرتغال.

والفائز من مباراة البرتغال وسويسرا سيلعب في ربع النهائي مع الفائز من مباراة المغرب وإسبانيا.