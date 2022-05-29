8 شروط لدخول حفل “مدحت صالح” في دار الاوبرا

يحيي الفنان مدحت صالح، حفلاً غنائياً، الأحد الموافق 29 مايو، على خشبة المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

ويقدم مدحت صالح، خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه الجديدة والقديمة، منها: قلب واحد، 3سلامات، حبيبي يا عاشق، النور مكانه في القلوب، يتقال، اشتقنا لزمان، المليونيرات، كوكب تاني، بحلم على قدي، برمي السلام، وغيرها.

ومن المقرر أن يقام الحفل، فى تمام الثامنة مساءً، ويرفع المسرح الكبير لافتة “كامل العدد”، خاصة وأن تذاكره نفدت بالكامل فور طرحها على الموقع الإلكترونى الخاص بدار الأوبرا المصرية، وانقسمت التذاكر إلى 4 فئات ولاقت إقبالاً جماهيرياً مكثفاً

ووضعت دار الأوبرا المصرية عددا من الشروط لحضور الجمهور حفل مدحت صالح، على المسرح الكبير حفاظاً على سلامة الجميع وهى:

1- الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

2- غير مسموح بالدخول بدون ارتداء كمامات

3- الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

4- ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

5- غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته.

6- غير مسموح بتحريك المقاعد.

7- ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات، وارتداء الزي اللائق بالمكان (ممنوع ارتداء الشورت).

8- ممنوع التصوير.