8 لحظات مخيبة في مسيرة محمد صلاح

لم يتمكن “محمد صلاح” نجم ليفربول من تحقيق هدفه بالانتقام من ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، ليتعرض لواحد من أكبر الإحباطات في مسيرته.

صلاح أكد في أكثر من مناسبة رغبته في الفوز على ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، للثأر بعد واقعة إصابته في مباراة الفريقين بنهائي البطولة نفسها عام 2018 والذي فاز به الريال (3-1)، لكنه سقط مجددا (0-1).

ويقول صلاح عن إصابته في نهائي 2018 أمام ريال مدريد إنها “اللحظة الأسوأ في مسيرته”، وأشار إلى أن خروجه بعد نصف ساعة من المباراة التي خسرها فريقه تسببت في نهاية حزينة لموسم رائع.

غير أنّ إخفاق صلاح أمام ريال ليس اللحظة المحبطة الأولى للنجم المصري صاحب الـ30 عاما، بل سبقها العديد من لحظات الإحباط على مدار مسيرته، ونستعرض أبرز 8 منها في السطور التالية.

محمد صلاح وهزيمة القرن

تعرض صلاح مع منتخب مصر لهزيمة قاسية (1-6) في ذهاب الدور الفاصل لتصفيات كأس العالم 2014، في تشرين الأول 2013.

منتخب مصر فاز في الإياب (2-1)، لكن هذا الفوز لم يكن كافيًا للتأهل أو حتى لحفظ ماء وجهه بعد الهزيمة التي تعد بين الأسوأ في تاريخه.

محمد صلاح في نهائي كأس أفريقيا 2017

في 2017 شارك صلاح لأول مرة مع “الفراعنة” في كأس أمم أفريقيا، وبلغ النهائي في تلك النسخة قبل الخسارة (1-2) أمام الكاميرون.

كأس أفريقيا 2019.. وداع مخجل لصلاح

مصر استضافت النسخة التالية من كأس أمم أفريقيا في عام 2019، لكن صلاح ودع مع “الفراعنة” من دور الـ16 (أول الأدوار الإقصائية) بالسقوط أمام جنوب أفريقيا (0-1).

محمد صلاح ونكبة الأنفيلد

في نسخة 2019-2020 من دوري أبطال أوروبا سقط ليفربول، حامل اللقب حينها، أمام أتلتيكو مدريد الإسباني (0-1) في ذهاب دور الـ16.

ليفربول تسلح بملعبه “أنفيلد” في مباراة الإياب، لكنه خسر (2-3) بسيناريو مثير في الوقت الإضافي ليودع البطولة.

خسارة لقب الهداف

خسر صلاح لقب هداف الدوري الإنجليزي في موسم 2020-2021 بعد صراع شرس مع هاري كين نجم توتنهام.

وفي الجولة الأخيرة من الموسم المذكور سجل كين هدفا في انتصار توتنهام (4-2) على ليستر سيتي ليرفع رصيده إلى 23 هدفا، بفارق هدف وحيد عن صلاح الذي لم يسجل في فوز ليفربول (2-0) على كريستال بالاس في الجولة نفسها.

فضيحة مفاجئة

تسجيل ثنائية في مباراة واحدة هو أمر يستحق الاحتفال من قبل اللاعب، لكن صلاح لم يتمكن من الاحتفال بثنائيته في المباراة التي سجلها أستون فيلا في أكتوبر 2020، بسبب الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها ليفربول حينها.

ليفربول خسر (2-7) خارج أرضه أمام أستون فيلا في الجولة الرابعة بموسم 2020-2021 من الدوري الإنجليزي، وكان النجم المصري هو صاحب ثنائية الليفر في تلك المباراة.

وتجدر الإشارة إلى أن ليفربول كان حامل لقب الدوري الإنجليزي حينها، فيما كان أستون فيلا يقضي موسمه الثاني في “البريميرليج” بعد عدة سنوات في دوري الدرجة الأولى.

صلاح وضربة ماني المزدوجة

في شباط الماضي، خسر صلاح مع منتخب مصر نهائي كأس أمم أفريقيا 2021 بركلات الترجيح أمام منتخب السنغال، الذي يقوده ساديو ماني زميله في ليفربول.

وفي الشهر التالي خسر صلاح أمام ماني بنفس الطريقة في الدور الفاصل لتصفيات كأس العالم 2022، وكان أحد لاعبي “الفراعنة” الذين أهدروا ركلات ترجيح.