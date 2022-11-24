9.2 مليون مشجع في ألمانيا شاهدوا مباراتها مع اليابان

كشفت بيانات مؤسسة إيه.جي.إف المختصة بقياس ومتابعة أعداد الجماهير أن 9.2 مليون مشجع في ألمانيا شاهدوا مباراة منتخب ألمانيا ضد نظيره الياباني في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر أمس الأربعاء عبر شبكة إيه.أر.دي المحلية.

ويختلف الرقم كثيرا عن عدد المشجعين الذين شاهدوا مباراة ألمانيا في افتتاح مسيرتها في نهائيات كأس العالم 2018 في مواجهة المكسيك في روسيا والذي بلغ 25.96 مليون مشجع.

وفي هذه المباراة فجرت اليابان مفاجأة مدوية بالفوز 2-1 على أبطال العالم أربع مرات.

أقيمت مباراة الأمس في الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي عندما كان معظم الناس في العمل بينما بثت مباراة ألمانيا والمكسيك في روسيا في الساعة الخامسة بعد الظهر.