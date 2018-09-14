جواز سفر سنغافورة يحتل الصدارة عالمياً.. وهذا هو مركز جواز السفر اللبناني والدول التي يدخل اليها

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تراجع جواز السفر الألماني عن المركز الأول بعد أعوام من تصدره قائمة اقوى جوازات السفر في العالم ليحل في المركز الثاني بحسب Passport index بعد جواز السفر السنغافوري.

وبحسب الموقع يسمح جواز السفر السنغافوري لحامله بدخول 127 دولة دون تأشيرة و 39 دولة يحصل على تأشيرة دخولها عند الوصول إلى مطاراتها أمّأ الألماني الذي تقاسم المركز الثاني مع كل من الدنمارك و السويد و فنلندا و لوكسومبيرغ و النروج وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة فسيمح لحاملي جوازات هذه البلدان دخول 126 دولة دون تأشيرة وتمنح 39 دولة تأشيرة دخولها لحاملي هذه الجوازات عند وصولهم إلى اراضيها.

وبحسب التصنيف الجديد لموقع www.passportindex.org حلّ جواز السفر الأسترالي في المركز الخامس إلى جانب جواز سفر مالطا وماليزيا ونيوزيلاندة.

ويسمح لحامل جواز سفر احدى هذه الدول دخول 122 دولة دون تأشيرة و تمنح 40 دولة تأشيرات دخولها لحاملي هذه الجوازات عند وصولهم إليها.

أمّا عربياً فتربع جواز سفر دولة الامارات العربية المتحدة على عرش أفضل جواز سفر عربي وحلّ في المركز التاسع عالمياً اذ يسمح هذا الجواز لحامله دخول 112 دولة دون تأشيرة و يحصل حامله على تأشيرة لدخول 45 دولة فور وصوله إلى اراضي تلك الدول.

أما لبنان فقد إحتل المركز 83 عالمياً إلى جانب عدد من الدول حيث يُمكن لحامل الجنسية اللبنانية السفر إلى 44 دولة دون الحاجة للحصول على تأشيرة دخول مسبقاً, ومن بين هذه الدول:

Armenia, Benin, Bolivia, Cambodia, Cape Verde, Comoros, Djibouti, Dominica, Ecuador, Ethiopia, Gabon, Georgia, Guinea-Bissau, Haiti, Indonesia, Iran, Jordan, Lesotho, Macao, Madagascar, Malaysia, Maldives, Mauritania, Mauritius, Micronesia, Mozambique, Nepal, Oman, Palau, Palestinian Territories, Qatar, Rwanda, Samoa, Seychelles, Somalia, Syria, Tajikistan, Timor-Leste, Togo, Turkey, Tuvalu, Uganda,

وفي ذيل القائمة حلّت جوازات سفر لدول عربية كأفضل وأقوى جوازات سفر في العالم. ففي المركز 86 عالمياً حلّ جواز السفر السوري الذي يسمح لحامله دخول 10 دول فقط دون تأشيرة في حين تمنح 27 دولة تأشيراتها لحامل الجواز السوري عند وصوله أراضيها.

للاطلاع على القائمة بالكامل بإمكانكم زيارة الموقع الالكتروني لـ Passport Index.

المصدر:SBS, راديوصوت بيروت إنترناشونال